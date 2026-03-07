又蹭皮卡丘！白宮發寶可夢梗圖搞宣傳　任天堂「截圖開嗆」

圖文／鏡週刊
美國白宮在中東戰爭延燒之際，在社群平台發布一張仿效寶可夢遊戲風格的政治梗圖，進行政治宣傳。不過，任天堂發表嚴正聲明，並未授權白宮使用其智慧財產權。而這已不是任天堂第一次譴責白宮，去年9月川普政府就曾在一段影片中，未經授權使用寶可夢動畫主題曲引發爭議。
正值美伊戰爭 帶有政治宣傳意味
根據「NBC」、「BBC」等外電報導，美國白宮5日在X平台分享一則寶可夢風格的梗圖，並搭配文字「make america great again」，由於正值美伊戰爭，白宮發布這張帶有卡通風的圖片，除了利用流行文化進行政治宣傳，也被解讀帶有諷刺的意味。
任天堂嚴正聲明 使命與政治無關
不過，這張梗圖引起任天堂公司的注意，隨即也在X平台截圖白宮貼文，並發聲明表示，「我們有注意到近期社群媒體上，出現了一些包含我們品牌相關圖片的內容。我們並未參與這些內容的創作或傳播，也並無授權（白宮）使用其智慧財產權。」
寶可夢國際公司發言人德夫（Sravanthi Dev）更強調：「我們的使命是讓世界團結起來，而這一使命與任何政治觀點或議程無關。」
白宮不甩抗議 去年也曾用主題曲
根據外電，白宮似乎暗示任天堂有政治偏見；但任天堂也未透露是否打算對美國政府提起訴訟。
事實上，這已不是任天堂第一次譴責川普政府。去年9月，美國國安部曾發布一段展示邊境巡邏隊和移民官員逮捕行動的視頻，也用了寶可夢動畫的主題曲「Gotta catch 'em all」，當時任天堂用一貫的態度，指沒有授權川普政府使用其智慧財產權。
MAGA ????????⚡️ pic.twitter.com/8QRVP23zGu— The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026
Pokémon Company International has issued a statement regarding the White House using Pokémon Pokopia to promote their agenda— Nintendeal (@Nintendeal) March 6, 2026
"We are aware of recent social content that includes imagery associated with our brand. We were not involved in its creation or distribution, and no… pic.twitter.com/uODcgXCvH2
