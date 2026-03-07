又蹭皮卡丘！白宮發寶可夢梗圖搞宣傳　任天堂「截圖開嗆」

圖文／鏡週刊

美國白宮在中東戰爭延燒之際，在社群平台發布一張仿效寶可夢遊戲風格的政治梗圖，進行政治宣傳。不過，任天堂發表嚴正聲明，並未授權白宮使用其智慧財產權。而這已不是任天堂第一次譴責白宮，去年9月川普政府就曾在一段影片中，未經授權使用寶可夢動畫主題曲引發爭議。

正值美伊戰爭 帶有政治宣傳意味

根據「NBC」、「BBC」等外電報導，美國白宮5日在X平台分享一則寶可夢風格的梗圖，並搭配文字「make america great again」，由於正值美伊戰爭，白宮發布這張帶有卡通風的圖片，除了利用流行文化進行政治宣傳，也被解讀帶有諷刺的意味。

任天堂嚴正聲明 使命與政治無關

不過，這張梗圖引起任天堂公司的注意，隨即也在X平台截圖白宮貼文，並發聲明表示，「我們有注意到近期社群媒體上，出現了一些包含我們品牌相關圖片的內容。我們並未參與這些內容的創作或傳播，也並無授權（白宮）使用其智慧財產權。」

寶可夢國際公司發言人德夫（Sravanthi Dev）更強調：「我們的使命是讓世界團結起來，而這一使命與任何政治觀點或議程無關。」

白宮不甩抗議 去年也曾用主題曲

根據外電，白宮似乎暗示任天堂有政治偏見；但任天堂也未透露是否打算對美國政府提起訴訟。

事實上，這已不是任天堂第一次譴責川普政府。去年9月，美國國安部曾發布一段展示邊境巡邏隊和移民官員逮捕行動的視頻，也用了寶可夢動畫的主題曲「Gotta catch 'em all」，當時任天堂用一貫的態度，指沒有授權川普政府使用其智慧財產權。

Pokémon Company International has issued a statement regarding the White House using Pokémon Pokopia to promote their agenda



"We are aware of recent social content that includes imagery associated with our brand. We were not involved in its creation or distribution, and no… pic.twitter.com/uODcgXCvH2 — Nintendeal (@Nintendeal) March 6, 2026



