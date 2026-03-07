　
又蹭皮卡丘！白宮發寶可夢梗圖搞宣傳　任天堂「截圖開嗆」

白宮在社群平台X發布一張寶可夢風格的梗圖，遭任天堂發聲明，直指白宮沒有授權。（翻攝自 The White House／X平台）

圖文／鏡週刊

美國白宮在中東戰爭延燒之際，在社群平台發布一張仿效寶可夢遊戲風格的政治梗圖，進行政治宣傳。不過，任天堂發表嚴正聲明，並未授權白宮使用其智慧財產權。而這已不是任天堂第一次譴責白宮，去年9月川普政府就曾在一段影片中，未經授權使用寶可夢動畫主題曲引發爭議。

正值美伊戰爭　帶有政治宣傳意味

根據「NBC」、「BBC」等外電報導，美國白宮5日在X平台分享一則寶可夢風格的梗圖，並搭配文字「make america great again」，由於正值美伊戰爭，白宮發布這張帶有卡通風的圖片，除了利用流行文化進行政治宣傳，也被解讀帶有諷刺的意味。

任天堂嚴正聲明　使命與政治無關

不過，這張梗圖引起任天堂公司的注意，隨即也在X平台截圖白宮貼文，並發聲明表示，「我們有注意到近期社群媒體上，出現了一些包含我們品牌相關圖片的內容。我們並未參與這些內容的創作或傳播，也並無授權（白宮）使用其智慧財產權。」

寶可夢國際公司發言人德夫（Sravanthi Dev）更強調：「我們的使命是讓世界團結起來，而這一使命與任何政治觀點或議程無關。」

白宮不甩抗議　去年也曾用主題曲

根據外電，白宮似乎暗示任天堂有政治偏見；但任天堂也未透露是否打算對美國政府提起訴訟。

事實上，這已不是任天堂第一次譴責川普政府。去年9月，美國國安部曾發布一段展示邊境巡邏隊和移民官員逮捕行動的視頻，也用了寶可夢動畫的主題曲「Gotta catch 'em all」，當時任天堂用一貫的態度，指沒有授權川普政府使用其智慧財產權。


更多鏡週刊報導
會計碩考雷同補習班疑雲！政大調查報告出爐　2關鍵澄清：命題源自國考、具鑑別度
疑後車未保車距！北市交警執勤遭追撞倒地 　「痛到站不起來」傷勢曝
揚言台北燈節潑硫酸殺人！男子落網辯稱帳號遭盜　警打臉：恐嚇危安罪送辦

鏡週刊白宮寶可夢任天堂

