台網美紐約吃霸王餐「想肉償抵帳」！法官認1原因撤銷控訴

圖文／鏡週刊

紐約布魯克林區出現一名令餐廳業者頭痛不已的「霸王餐慣犯」，這名34歲的台灣籍女子Pei Chung被指控在短短1個多月內連續造訪至少11間高級餐廳，每次都酒足飯飽後逃單。她甚至被餐廳指控，竟提出想以「肉身還錢」。令人驚訝的是，這名女子被證實是來自台灣的留學生。根據最新進展，紐約法官週四裁定其精神狀況不適合接受審判，正式撤銷五項控訴。

身穿名牌卻欠款百萬？ 霸王餐背後的驚人財政窟窿

Pei Chung在布魯克林餐飲圈可謂「惡名昭彰」，她出入奢華場所時總是從頭到腳穿戴名牌服飾，營造出上流社會的形象。據警方調查，她的手法除了直接溜走，有時還會厚著臉皮跟店員討價還價，宣稱只要讓她免費吃飯，她就在社群媒體上幫餐廳發文宣傳。

除了超過 11 筆的高額餐費未付，她的私生活也陷入危機。法院紀錄顯示，她自 2021年起居住在高級公寓，卻從2024年8月起開始欠租，累計欠款已超過4萬美元（約128萬台幣）。她在被關押於惡名昭彰的「賴克島（Rikers Island）」監獄期間，已被房東依法強制驅逐。

為什麼獲撤訴仍不能回台灣？ 移民局與精神狀況成續留關鍵

儘管法官判決她因精神狀況不穩定無法受審，並撤銷了刑事控訴，但這名女子並不會因此獲得自由。她的公設辯護人表示，裴女目前拒絕與工作人員交流，甚至不願踏出牢房，法官已下令將她轉移至精神療養機構觀察。

更棘手的問題在於她的「移民身分」。據悉，Pei Chung於2019年獲得獎學金，從台灣赴紐約著名的普瑞特藝術學院（Pratt Institute）留學，但學生簽證已於2021年到期，目前涉嫌非法居留。這意味著即使她精神狀況康復，仍可能面臨美國移民暨海關執法局（ICE）的遣返程序。

法庭上的「霸氣」插曲？ 竟連法官都敢當眾頂撞？

在上個月的聽證會中，裴女展現出極其反常的行為。她多次在法官說話時大聲插嘴且不聽勸阻，甚至在法官要求她安靜時仍低聲碎唸。法官當時曾嚴厲斥責：「當我說話的時候，妳不准說話，懂嗎？去跟妳的律師談！」

而本週四的審判，Pei Chung乾脆拒絕進入法庭，即便人已被帶到法院建築內，她仍執意留在等候室，最終審判是在她缺席的情況下完成。目前，這名曾經的「編碼工程師」與「高材生」將轉往精神病院接受治療，她的下一步將交由移民法庭決定。



更多鏡週刊報導

WBC熱戰／台南Josh讚捷克隊「是有競爭力的球隊」 網朝聖：麻煩開示一下韓國的戰力

WBC熱戰／現任閣揆赴日觀賽第一人！球迷狂喊「院長好」 卓榮泰熱血回擊：Team Taiwan

最美小三遠勝劉怡萱？網提迷倒童仲彥的「邱主任」 她現況曝光超恩愛