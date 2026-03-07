　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

▲▼桃園一名人夫使用家中共用電腦時，意外發現妻子與一名男子曖昧對話與親密照片。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲一名人夫使用家中共用電腦時，意外發現妻子與一名男子曖昧對話與親密照片。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

一名已婚男子與妻子結婚近7年，兩人育有2名未成年子女，原本家庭生活看似平穩。不料丈夫某天使用家中共用電腦時，意外發現妻子與另一名男子往來密切，不僅頻繁單獨出遊，還留下大量曖昧對話與親密照片，最終婚姻破裂離婚。男子憤而提告求償100萬元，桃園地方法院審理後認定對方確已侵害配偶權，判賠20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

判決指出，這對夫妻於2017年登記結婚並育有兩名子女。2024年7月間，丈夫開啟家中共用電腦時，赫然發現妻子與男子互動頻繁，兩人曾多次相約外出，包括到桃園機場看夜景，甚至前往飯店共度時光。照片顯示，雙方互動親密，不僅擁抱、親吻，還有臉貼臉合影，女方甚至躺在男方腿上或手臂上，舉止宛如戀人。

除了出遊照片，丈夫還看到大量對話紀錄。男子曾透過通訊軟體與交友平台傳訊表示「什麼時候可以再一起抱抱睡保證睡著」、「愛是需要被填滿的啊你現在就是沒有被灌溉」、「你是我的健達出奇蛋嗎還是oooo」、「如果我有時光機我回到5個半小時前就可以擁抱你了」等語句，內容顯示兩人關係並非單純朋友。事件曝光後，夫妻最終於同年7月31日離婚。

遭提告的男子在法庭上否認侵害配偶權，辯稱女方婚姻原本就不和諧，雙方僅是朋友往來，訊息內容只是玩笑話，並未有實際不當行為，也強調現代社會對交友界線看法已不同，請求法院駁回求償。

不過法官檢視雙方往來紀錄、照片及相關證據後認為，男子明知對方已婚，仍長時間與其單獨外出並傳送帶有性暗示的訊息，已逾越一般男女正常社交分際，客觀上足以破壞婚姻關係，確已侵害原告的配偶權。

法院考量夫妻婚姻維持近7年，並共同撫養兩名未成年子女，且雙方往來至少持續數月之久，綜合雙方身分、經濟狀況及侵害程度，最終判決男子須賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可依法上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AV女優「懷孕超過41周」生了！
快訊／女經理狂吸金5000萬　羈押禁見
快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本8比6擊敗韓國
睽違10年…楊烈混血正妹女兒露面了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／前人壽女經理20年高利吸金5000萬　台北地院裁准羈押禁見

警政署響應《全球悼念殉職警察活動》　六都警察局「亮藍燈」響應

人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

彰化貨車過高「扯斷電線」號誌桿歪頭倒地　台1線南下全線封閉

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

台南青葉橋死亡意外！重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

快訊／揚言燈節潑酸「祝妳忌日快樂」苗栗裁縫師遭聲押

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

快訊／前人壽女經理20年高利吸金5000萬　台北地院裁准羈押禁見

警政署響應《全球悼念殉職警察活動》　六都警察局「亮藍燈」響應

人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

彰化貨車過高「扯斷電線」號誌桿歪頭倒地　台1線南下全線封閉

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

台南青葉橋死亡意外！重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

快訊／揚言燈節潑酸「祝妳忌日快樂」苗栗裁縫師遭聲押

快訊／外交部護送滯中東國人離境　人道考量也協助同行中國籍人士

洗牙能「幫疏通心血管」！醫師曝最新研究：不只是物理性清潔

快訊／前人壽女經理20年高利吸金5000萬　台北地院裁准羈押禁見

桃蘆竹5里元宵聯誼很有選舉味　王世堅為呂宇晟站台盛讚後起之秀

警政署響應《全球悼念殉職警察活動》　六都警察局「亮藍燈」響應

2026兩會／習近平：軍中絕不能有對黨「懷有二心」之人

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本狂敲4轟8比6擊敗韓國

白家綺太開心口誤包10位數紅包！ 黃豪平被家人以為他是同志

李蒨蓉結婚22年「老公認上千次想離婚」　她當場氣炸：你以為你誰啊

人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

社會熱門新聞

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

大葉高島屋10樓墜落　62歲女傷重不治

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

即／汐止少年墜落大樓地面　送醫不治

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

人妻偷情遭抓包：妳是我的健達出奇蛋

更多熱門

相關新聞

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」

蔡瑞雪發聲明　律師揪第1點「怎看都覺得怪」

「北一女神」蔡瑞雪近日爆出偷情，對象是人夫KOL「那個凱文」，形象受到打擊。沈寂一天，蔡瑞雪稍早發出聲明，表示自己與男方在2025年11月透過朋友介紹認識，「平時僅為一般朋友關係往來」。不過，網紅律師「巴毛律師」陳宇安看完聲明後，質疑1說法直呼，「發這種心虛的聲明，不如乾脆嘴巴閉閉。」

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

王定宇早知劉怡萱！　曾在常如山「豪宅募款」暢飲清酒之王

配偶欄掛妻名23年　夫辯再婚無效吞敗

配偶欄掛妻名23年　夫辯再婚無效吞敗

Angelababy離婚4年爆擁新歡！回港發展秘戀年下男

Angelababy離婚4年爆擁新歡！回港發展秘戀年下男

王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　最貴單戶總價近億元

王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　最貴單戶總價近億元

關鍵字：

偷情出軌偷吃離婚侵害配偶權

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

快訊／鈴木誠也雙響、大谷開轟　日本8比6擊敗韓國

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

曾豪駒向捷克道歉！親曝大幅領先仍盜壘原因

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

醫護買盤回歸！社區佔一半　專家：根本小型醫院

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面