人妻機場偷情被抓包！鹹濕對話「你是我的健達出奇蛋」　夫崩潰告

記者董美琪／綜合報導

一名已婚男子與妻子結婚近7年，兩人育有2名未成年子女，原本家庭生活看似平穩。不料丈夫某天使用家中共用電腦時，意外發現妻子與另一名男子往來密切，不僅頻繁單獨出遊，還留下大量曖昧對話與親密照片，最終婚姻破裂離婚。男子憤而提告求償100萬元，桃園地方法院審理後認定對方確已侵害配偶權，判賠20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

判決指出，這對夫妻於2017年登記結婚並育有兩名子女。2024年7月間，丈夫開啟家中共用電腦時，赫然發現妻子與男子互動頻繁，兩人曾多次相約外出，包括到桃園機場看夜景，甚至前往飯店共度時光。照片顯示，雙方互動親密，不僅擁抱、親吻，還有臉貼臉合影，女方甚至躺在男方腿上或手臂上，舉止宛如戀人。

除了出遊照片，丈夫還看到大量對話紀錄。男子曾透過通訊軟體與交友平台傳訊表示「什麼時候可以再一起抱抱睡保證睡著」、「愛是需要被填滿的啊你現在就是沒有被灌溉」、「你是我的健達出奇蛋嗎還是oooo」、「如果我有時光機我回到5個半小時前就可以擁抱你了」等語句，內容顯示兩人關係並非單純朋友。事件曝光後，夫妻最終於同年7月31日離婚。

遭提告的男子在法庭上否認侵害配偶權，辯稱女方婚姻原本就不和諧，雙方僅是朋友往來，訊息內容只是玩笑話，並未有實際不當行為，也強調現代社會對交友界線看法已不同，請求法院駁回求償。

不過法官檢視雙方往來紀錄、照片及相關證據後認為，男子明知對方已婚，仍長時間與其單獨外出並傳送帶有性暗示的訊息，已逾越一般男女正常社交分際，客觀上足以破壞婚姻關係，確已侵害原告的配偶權。

法院考量夫妻婚姻維持近7年，並共同撫養兩名未成年子女，且雙方往來至少持續數月之久，綜合雙方身分、經濟狀況及侵害程度，最終判決男子須賠償20萬元精神慰撫金，全案仍可依法上訴。