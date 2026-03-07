捷克被台灣扣倒！蕭美琴致謝「你們的心情我們都懂」

▲捷克被台灣扣倒，蕭美琴發文致謝。（圖／翻攝Threads／蕭美琴）



記者柯振中／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）C組賽事持續進行當中，中華隊6日以13：0的成績被日本隊完封，7日則是以14：0的成績完封捷克隊，引起極大討論。對此，副總統蕭美琴也在Threads發文向捷克致謝，並稱「你們的心情我們都懂」。

蕭美琴發文致謝捷克隊

台捷大戰結束以後，蕭美琴在Threads上發文，張貼了一張2隻身穿棒球球衣的貓咪握手照，並且致謝稱「謝謝今天超強Team Taiwan！一路精彩，分數也灌回來了！帶著信心與實力面對明天」。

此外，蕭美琴同樣向捷克隊致謝，「你們的心情我們都懂」，聽到捷克隊伍當中有工程師、消防員及水電工等職業，讓她深感這支隊伍的不簡單，「每一場比賽都是在享受運動。謝謝你們的拼搏，台捷友好。」

網友留言向捷克致意

蕭美琴致謝的貼文曝光，也有許多網友留言向捷克致意，「捷克隊的精神很值得學習。盡力而為、享受比賽」、「謝謝捷克，能夠參加世界級賽事就是榮耀」、「總教練還是神內醫生」、「不是職業球隊能進入經典賽已經很可怕了」、「跟女兒說捷克隊是一個可敬的對手，他們都不是職業球員，每個人平常都有自己職業。他們努力生活，享受生活。」