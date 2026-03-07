　
社會 社會焦點 保障人權

警政署響應《全球悼念殉職警察活動》　六都警察局「亮藍燈」響應

▲▼警政署響應全球悼念殉職警察活動，各地警察局點亮藍燈響應。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲警政署響應全球悼念殉職警察活動，各地警察局點亮藍燈響應。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署為響應國際刑警組織（INTERPOL）發起「全球悼念殉職警察」系列活動，警政署與中華民國警察之友總會合作，7日殉職警察國際紀念日晚間，在台北101大樓外牆進行點燈活動，共同緬懷為保護人民與維護法治而犧牲寶貴生命的警察同仁，因為他們英勇事蹟，永遠閃耀在我們心中。

國際刑警組織為悼念全球每年在執行公務時喪命之警察，凸顯執法人員執勤面臨不確定之風險，今年以全球致敬活動為主題，號召各會員國依其時區於3月7日「殉職警察國際紀念日」。

▲▼警政署響應全球悼念殉職警察活動，各地警察局點亮藍燈響應。（圖／記者邱中岳翻攝）

紀念日當天黃昏起在各國警察總部、地方警察局及著名地標建築點亮成藍色，從橋梁、紀念碑、紀念館到聯合國教科文組織世界遺產地等，隨著致敬活動跨越不同時區，將城市天際線變成團結與懷念的象徵。

雖然我國尚未能參與國際刑警組織，但始終以負責任的態度，積極參與國際執法合作，並有心響應其全球悼念殉職員警活動，爰於今天晚間6時至10時，在顯著地標台北101大樓外牆屏幕，點燈及打上中英文紀念語句。

▲▼警政署響應全球悼念殉職警察活動，各地警察局點亮藍燈響應。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署長張榮興表示，內政部警政署、刑事警察局及各直轄市、縣市政府警察局的外牆與正門，亦將同時打上藍色燈光，一起緬懷因公殉職的警察英雄，讓民眾了解警察維護社會治安的深層意義，並向全球表達我國雖非國際刑警組織一員，但仍樂願參與其活動，共享民主法治之普世價值，也讓世界再次看見台灣。

03/05 全台詐欺最新數據

476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」

張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」

璀璨奪目的「2026台灣燈會」於昨（３）日在嘉義縣政特區盛大點燈！為了讓民眾逛得安心，警政署長張榮興特別親赴嘉義縣警察局，化身「最強應援隊長」慰勉辛苦的警察同仁，並頒發獎勵金（加菜金）肯定大家時隔 8 年再度承接全國性任務的辛勞。

獨／台灣社群平台成網軍戰場

獨／台灣社群平台成網軍戰場

機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　

機車翹牌新修罰鍰高達3萬6　

取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　

取締機車族翹牌「量角度」引發爭議　

南部警取締翹牌車友議論　

南部警取締翹牌車友議論　

