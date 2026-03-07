這誰？國民黨離譜AI圖賀中華隊大勝　林昱珉成右投、費仔被變臉

▲國民黨神奇AI賀圖恭喜經典賽代表隊。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽（7日）上演「台捷大戰」，我國代表隊火力與速度全面發揮，最終以14比0在7局提前結束比賽，順利收下預賽首勝。國民黨也發賀圖恭喜中華隊，但國民黨粉絲專頁用AI製圖卻是錯漏百出，今日登板的左投林昱珉變成右投，炸裂滿貫砲的費爾柴德也是臉型大變，比較像紅襪傳奇球星Kevin Youkilis，奇怪製圖也引起不少球迷留言砲轟。

中華隊今日大捷，球迷開心，各黨政治人物同樣發文祝賀，國民黨也表示，中華健兒紅不讓，WBC中華隊棒棒停不下來，費仔滿貫全壘打，打破最高得分紀錄，中華隊加油、中華隊勝利，明天11：00對戰韓國，現在揪午餐怒吃泡菜鍋，為中華隊集氣。並附上一張應該內含兩位球員的AI製圖。

但弔詭的是，圖中，左投林昱珉變成右投，臉型也比較接近投手教練林岳平、前日本養樂多教練高津臣吾，費爾柴德Stuart Fairchild的AI圖也是臉型大變，比較像紅襪傳奇球星Kevin Youkilis。

該AI圖也引起球迷不滿，湧入大批民眾留言砲轟，「貴黨是不是連自己的美編預算都刪了，真的也是很有感，請問圖片兩位選手是誰？」、「請問這兩個人是誰？」、「可悲啊連這個都要用AI圖，完全不尊重球員」、「沒在看球就不要出來蹭啦，台灣陣中有圖中這兩人嗎？」、「拜託 想蹭也專業一點」、「作假慣了，要蹭也要用對的人像」。

