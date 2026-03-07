台北小巨蛋萬人祈福！佛光山法會登場　慶星雲大師百歲「19國語言祈願」

▲由佛光山主辦的「2026年禪淨共修祈福法會暨萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，今天(3月7日)起，連續兩天在台北小巨蛋盛大舉行。(圖／主辦單位提供，下同)

生活中心／台北報導

佛光山主辦的「2026年禪淨共修祈福法會暨萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，自3月7日(六)起一連兩天在台北小巨蛋舉行。適逢佛光山開山六十周年與星雲大師百歲誕辰，主辦單位以莊嚴共修結合多元語言與永續行動，呈現人間佛教重視信仰延續與世界共生的精神。現場湧入萬名信眾參與，成為年度矚目的宗教盛事之一，期盼在動盪時代中凝聚安定人心的力量。

▲佛光山住持心保和尚。

法會由佛光山住持心保和尚主持，近百位法師共同引領大眾禪淨共修。心保和尚開示指出，人間佛教如同照亮世界的一盞明燈，透過共修念佛，能在日常中淡化貪瞋癡，培養清淨善念，讓內心更安定，也更有力量實踐三好與四給精神，進而促進家庭和順、社會和諧與世界和平。

為展現佛法跨越國界的包容性，主辦單位準備多達19種語言的祈願文疏，包含中英文、法文、西班牙語、阿拉伯語、緬甸文、烏克蘭語等。透過多語共修形式，讓不同文化背景的信眾都能在梵音與儀軌中建立正信依止，也展現人間佛教平等攝受、多元共融的實踐精神。

法會並落實星雲大師「環保與心保」理念，將護生精神化為具體減碳成果。現場以二萬四千盞LED燈取代傳統蠟燭，門票全面電子化，飲水改用FSC認證紙容器，兩天活動估算可減少約44.84公噸二氧化碳排放，相當於三千七百棵樹一年吸碳量。3月8日另舉行萬人甘露灌頂與三皈五戒典禮，象徵信仰薪火相傳，期盼引導大眾以戒律自律，為社會注入穩定正向能量。