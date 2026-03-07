婦女節表揚模範婆媳！　陳玉珍：談從政24年像「媳婦熬成婆」

▲金門婦女節表揚模範婆媳，陳玉珍談從政24年像「媳婦熬成婆」盼鄉親支持。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府今（7）日在金湖飯店舉辦「115年度模範婦女及模範婆媳表揚活動」，表彰在家庭與社會中默默付出的女性典範。立委陳玉珍到場致詞時向所有受表揚者表達祝賀，也將自身從政歷程比喻成「媳婦熬成婆」，並提及將參選年底縣長選舉，期盼鄉親持續支持。

表揚活動由金門縣政府社會處精心籌辦，邀請各界貴賓與受表揚者齊聚一堂，共同慶祝婦女節。多位模範婦女與模範婆媳代表在親友陪同下接受表揚，展現女性在家庭、社區與社會中的重要角色，也為地方樹立良好典範。

陳玉珍致詞時表示，因先前往參加許氏宗親會活動，對於晚到感到抱歉，但真誠祝福的心意仍是一樣。她指出，每年婦女節縣府社會處都用心籌辦相關活動，讓大家能在溫馨氛圍中度過屬於女性的重要節日，也讓更多人看見女性在家庭與社會中所付出的貢獻。

談及今年的模範婆媳表揚，陳玉珍表示，「媳婦熬成婆」是許多人耳熟能詳的一句話，她看到受表揚的模範婆媳，心中也有很深的感觸。她說，自己從28歲投入政壇，在金門已從政24年，歷經3屆縣議員與3屆立法委員，長年服務地方，如今即將挑戰年底的縣長選舉，心境也彷彿像「媳婦熬成婆」一樣。

陳玉珍表示，未來若有機會承擔更大責任，將延續金門女性堅毅、踏實的精神持續努力，也感謝縣長陳福海在照顧長者、幼兒及推動教育等各項建設上的努力與基礎。她並向在場鄉親喊話，希望大家未來能持續給她支持與鼓勵。

陳玉珍最後也向所有婦女同胞致上祝福，祝大家婦女節快樂、身體健康、萬事如意，並期盼以後金門女性不是只有「半邊天」，而是能撐起一片天。