　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

▲桃園地檢署偵辦航警局保安大隊陳姓警員利用管制哨輪值縱放加熱菸品案遭判刑8年，檢方查出，陳還自組加熱菸品走私集團，將陳與張姓菸商等8人起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲航警局保安大隊陳姓警員利用管制哨輪值縱放加熱菸品遭判刑，竟還自組加熱菸品走私集團，再被起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局保安大隊陳姓警員於去年4至9月間，利用在桃園機場管制區值勤機會，縱放走私集團成員交付行李夾藏加熱菸品離開管制區案，收受賄賂達95萬8600元，遭桃園地院依違背職務收受賄賂罪判刑8年。桃檢又查出，陳見私菸利潤驚人，竟自組加熱菸品走私集團，桃檢偵結，再依貪汙及輸入私菸等罪嫌將陳男與張姓菸商等8人提起公訴。

檢警調查，28歲的陳姓警員於去年4月認識楊女為首的加熱菸走私集團，陳員利用在桃園機場管制區值勤職務之便協助走私收賄，陳員見走私加熱菸有暴利，竟自己籌組走私集團，招募56歲胡姓男子等6人至日本購買加熱菸，再由陳員安排入境，事後依據胡等人帶回數量，給予條每130至150元不等之報酬。

檢方查出，胡男等6人自去年7月4日至9月11日之間，共出國多達22次，都是赴日購買加熱菸，每次購買100條左右，胡男依照加熱菸市價給予大約1成酬勞，除最後一次在航警局備勤室遭查獲外，其餘21次給付報酬高達360餘萬元，推估從加熱菸獲利約高達3800萬餘元。

桃檢審酌，陳員未能盡忠職守，反利用得自由出入機場管制區及值勤管制哨機會，招募胡男等6人協助走私加熱菸入境轉賣，從中牟取暴利，嚴重影響公務員廉潔形象及機場管制安全，所為係犯貪污治罪條例之公務員就主管事務違背法令圖利罪，胡男等6人則是共犯，桃檢偵結，依貪汙及輸入私菸等罪嫌將陳男與張姓菸商等8人提起公訴。此外，偵查中被告自白均坦承犯行，如於審判中繳回全部犯罪所得，請法院依規定減輕其刑。

 【更多新聞】

桃園婦遭詐「誤上賊車」失控撞大樓　桃警包圍逮車手救人

《玩命關頭》桃機版！港女迷路航站外環道狂奔　嚇壞駕駛

男酒後上路闖紅燈「無剎車」撞死騎士還跑了　重判9年10月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鈴木誠也開轟！日本追成2比3
快訊／隊長李政厚帶頭狙擊菊池雄星　韓國首局攻3分領先日本
死亡車禍！重機騎士當場遭爆頭輾斃
德黑蘭遭猛轟！伊朗人從慶祝變恐懼「再不停手恐淪加薩」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

台南青葉橋死亡意外！重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

快訊／揚言燈節潑酸「祝妳忌日快樂」苗栗裁縫師遭聲押

桃園婦遭詐「誤上賊車」失控撞大樓　桃警包圍逮車手救人

獨／台中新光三越男倒地抽搐！現場畫面曝　119接手粉衣天使送醫

台中小黑狗深夜慘叫！叼菸惡男揮棍狂毆畫面曝　鄉民拳頭硬了

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

台南青葉橋死亡意外！重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

快訊／揚言燈節潑酸「祝妳忌日快樂」苗栗裁縫師遭聲押

桃園婦遭詐「誤上賊車」失控撞大樓　桃警包圍逮車手救人

獨／台中新光三越男倒地抽搐！現場畫面曝　119接手粉衣天使送醫

台中小黑狗深夜慘叫！叼菸惡男揮棍狂毆畫面曝　鄉民拳頭硬了

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

成功嶺旁公墓火警黑煙漫天「離油庫僅800m」　黑鷹投水滅火畫面曝

不斷更新／鈴木誠也開轟！日本追成2比3

台灣燈會車潮炸裂！道路塞爆交流道封閉　翁章梁急喊：擇期再來

澎湖製冰廠藏天九牌賭場！擠滿小房間開賭　13名賭客全送辦

快訊／雲林水林2批雞隻驗出禽流感H5N1　緊急撲殺2.4萬隻

直擊／CNBLUE 2場唱不夠！李正信「霸氣加碼」：你們明天可以嗎？

台積電南科3期擴廠效應發酵　4期沙崙園區衝5字頭

手術醫材探針斷裂國外爆1死　「國內24醫院使用」食藥署急回收

社會熱門新聞

獨／賴清德大巨蛋觀戰中華隊　維安竟偷峮峮簽名球

即／台中夫妻雙屍命案！　弟破門驚見2具冰冷遺體

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

大葉高島屋10樓墜落　62歲女傷重不治

北大武山難！高山協作員背物資墜谷身亡

台南青葉橋重機騎士為閃電動代步車　遭爆頭輾斃

父送3槍16子彈　兒收下要關5年半

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

即／汐止少年墜落社區大樓地面　命危送醫

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／汐止少年墜落大樓地面　送醫不治

新竹工程師忘登出！雲端硬碟驚見偷拍下體照

嗆在台北燈節潑硫酸　警逮貼文男

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

更多熱門

相關新聞

航警淪走私集團門神　收賄百萬縱放夾帶加熱菸26次

航警淪走私集團門神　收賄百萬縱放夾帶加熱菸26次

桃園地檢署偵辦航警局保安大隊陳姓警員涉嫌於年4月至9月間，利用在桃園機場管制區內值勤機會，接收走私集團成員交付之行李協助夾藏加熱菸品離開管制區，或由走私集團將行李運至陳員值勤管制哨，由陳直接放行等方式共26次，收受賄賂達95萬8600元；桃園地院今審結，被告陳男依違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑8年，褫奪公權6年，本案仍可上訴。

外籍男疑攜毒入境拒檢　逃出小港機場被壓制

外籍男疑攜毒入境拒檢　逃出小港機場被壓制

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

為愛運毒闖關失敗　女子攜帶市值逾3千萬大麻落網

為愛運毒闖關失敗　女子攜帶市值逾3千萬大麻落網

桃機航警「阻詐救人、追查慣竊」守護機場秩序

桃機航警「阻詐救人、追查慣竊」守護機場秩序

關鍵字：

航警走私加熱菸自組走私集團8人被起訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

捷克遭扣倒3連敗出局　主帥高興被忌憚

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面