航警縱放走私加熱菸品判8年！還揪團賺3800萬黑錢　8人遭起訴

▲航警局保安大隊陳姓警員利用管制哨輪值縱放加熱菸品遭判刑，竟還自組加熱菸品走私集團，再被起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局保安大隊陳姓警員於去年4至9月間，利用在桃園機場管制區值勤機會，縱放走私集團成員交付行李夾藏加熱菸品離開管制區案，收受賄賂達95萬8600元，遭桃園地院依違背職務收受賄賂罪判刑8年。桃檢又查出，陳見私菸利潤驚人，竟自組加熱菸品走私集團，桃檢偵結，再依貪汙及輸入私菸等罪嫌將陳男與張姓菸商等8人提起公訴。

檢警調查，28歲的陳姓警員於去年4月認識楊女為首的加熱菸走私集團，陳員利用在桃園機場管制區值勤職務之便協助走私收賄，陳員見走私加熱菸有暴利，竟自己籌組走私集團，招募56歲胡姓男子等6人至日本購買加熱菸，再由陳員安排入境，事後依據胡等人帶回數量，給予條每130至150元不等之報酬。

檢方查出，胡男等6人自去年7月4日至9月11日之間，共出國多達22次，都是赴日購買加熱菸，每次購買100條左右，胡男依照加熱菸市價給予大約1成酬勞，除最後一次在航警局備勤室遭查獲外，其餘21次給付報酬高達360餘萬元，推估從加熱菸獲利約高達3800萬餘元。

桃檢審酌，陳員未能盡忠職守，反利用得自由出入機場管制區及值勤管制哨機會，招募胡男等6人協助走私加熱菸入境轉賣，從中牟取暴利，嚴重影響公務員廉潔形象及機場管制安全，所為係犯貪污治罪條例之公務員就主管事務違背法令圖利罪，胡男等6人則是共犯，桃檢偵結，依貪汙及輸入私菸等罪嫌將陳男與張姓菸商等8人提起公訴。此外，偵查中被告自白均坦承犯行，如於審判中繳回全部犯罪所得，請法院依規定減輕其刑。