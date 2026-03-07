　
台灣燈會車潮炸裂！道路塞爆交流道封閉　翁章梁急喊：擇期再來

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

2026台灣燈會進入首個週末賞燈高峰，嘉義縣政府特區今(7)日下午起湧入大量車潮與人潮，周邊道路出現嚴重壅塞情形。交通部與嘉義縣政府指出，目前國道1號水上交流道、台82線快速道路往燈區方向及168縣道等主要幹道都出現回堵，部分路段車流幾乎停滯，已緊急發布交通預警，呼籲民眾避開壅塞路段並改走替代道路，祥和交流道也已關閉。嘉義縣長也在臉書緊急PO文，強調目前燈會現場人流與車流已達飽和，對於已計畫前往賞燈的民眾表示抱歉，呼籲尚未出門的遊客可擇期再來。

▲台82大塞車，縣長呼籲尚未出門的遊客不要再前往。（圖／記者翁伊森攝）

▲台82大塞車，縣長呼籲尚未出門的遊客不要再前往。（圖／記者翁伊森攝）

為緩解車陣，主辦單位建議自駕民眾參考以下替代路線：

避開 168 縣道： 改走台 18 線（高鐵大道）或嘉 45 線進入特區後方停車場。

​從台 82 線脫困： 若台 82 線交流道塞車，建議提前於鹿草交流道下，接台 19 線往北進入朴子市區，再由燈區西側進入，可避開核心壅塞帶。

​善用外圍停車場： P1、P2 停車場已滿位，請民眾直接導航至 P3（貨物轉運中心） 或 P4 停車場，並搭乘接駁車入園。

根據交通部高速公路局即時路況顯示，台82線往嘉義交流道方向車流壅塞嚴重，部分路段幾乎動彈不得，也連帶影響國道1號南下、北上進出水上交流道的車流。至於銜接燈區核心的168縣道（嘉朴公路），因實施交通管制與分流措施，加上賞燈人潮持續湧入，目前回堵長度已超過3公里，現場交通壓力相當大。

嘉義縣警察局表示，已動員全縣警力進駐各重要路口，包括太子大道、博愛路口等地進行人工手動號誌管制，同時在168縣道實施機動分流措施，以減緩壅塞情形。嘉義縣長在臉書發文呼籲尚未出門的遊客可擇期再來；若無法到場，也可在晚間6時45分透過其臉書及YouTube直播觀看燈會活動，同時提醒民眾現場人潮眾多，務必注意安全。

03/05 全台詐欺最新數據

