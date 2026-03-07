　
社會 社會焦點 保障人權

酒店妹醒來人在摩鐵！「嘴裡竟有奇怪味道」崩潰　隱眼失蹤

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲小美指控自己酒後意識不清，醒來發現身處昏暗的摩鐵房間。（示意圖／pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園一名男子阿杰（化名）到酒店消費，與一名陪侍女子小美（化名）離場後，將對方帶往汽車旅館。小美指控，自己酒後意識不清，醒來發現身處昏暗房間，遭阿杰侵犯。阿杰否認犯行，稱雙方是合意性交，女方是因不滿未拿到外出費才提告。不過高院審理後認定，小美指述前後一致，且有多項事證可補強，駁回上訴，維持一審判處4年6月徒刑。

凌晨離開酒店　中午在汽旅房內爆發性侵指控

判決指出，阿杰是發當日凌晨2時許前往桃園某酒店消費，由小美在包廂內作陪。至當天清晨6時左右，小美隨阿杰搭車離開，後續由阿杰駕車前往桃園一間汽車旅館入住。小美供稱，自己上車後便失去意識，直到中午12時左右才在房內醒來，之後遭阿杰以強壓頭部方式侵犯。

醒來身在昏暗房間　隱形眼鏡掉落

小美證稱，自己當時喝得很醉，原以為阿杰只是要送她回家，沒想到醒來已身處汽旅。她表示，因房間沒有開燈、窗簾拉起，加上隱形眼鏡掉落，看不太清楚四周，只知道阿杰就在旁邊。她說，阿杰先詢問她是否月事來潮，之後又提到自己曾替她擋酒、處理包廂衝突，要她「報答」接著要求口交。她拒絕稱自己不會，但仍遭對方將頭壓向胯下，過程約數分鐘。小美崩潰指控，事後「嘴巴裡出現奇怪的味道」，因此跑到廁所嘔吐並漱口。

被告稱雙方合意　辯稱因外出費糾紛提告

對於指控，阿杰坦承確有以陰莖放入小美口中的性交行為，但否認有強暴或脅迫，堅稱雙方是合意發生性行為。他主張，自己一直以為小美對他有好感，女方事後是因酒店外出消費的費用問題心生不滿，才改口指稱遭到性侵。

法院採信女方供述　關鍵情節前後一致

高院指出，小美不論在偵查或一審審理時，對於如何離開酒店、在車上失去意識、醒來身在昏暗房間、阿杰要求報答，以及被強壓頭部侵犯等關鍵情節，說法始終一致，沒有重大矛盾。法院也注意到，阿杰身高178公分、體重82公斤，小美僅150多公分、48公斤，雙方體型差距明顯，小美所述遭以身體優勢壓制，與常情並無不符。

法院另認為，小美在案發後向酒店主管與友人反映遭人帶到汽旅、被迫侵犯等情事，訊息中多次出現激動語氣與大量驚嘆號，也提到自己感到恐慌、憤怒與委屈，要求相關人士出面處理。法院認為，這類即時且連續的情緒反應，與性侵害被害人遭遇創傷後的常見表現相符，可作為補強證據。

曾簽「誤會澄清書」　法院認並非真實意思

阿杰另提出一份由小美簽署的「誤會澄清書」，主張女方事後已承認只是誤會。但法院查出，小美簽署後不久就向酒店大班與相關人員抱怨，稱自己是被騙進包廂，不知道阿杰也在場，現場多人施壓要她簽下文件。法院認為，該文件是他人事先擬妥，在小美不想再追究、想息事寧人的情況下簽署。

認定並非索討費用提告　二審維持4年6月徒刑

至於阿杰主張小美是為了討外出費才提告，法院比對相關對話紀錄後認為，小美真正不滿的是酒店幹部未依規定確認她是否同意離開，也未妥善保障其安全，而非單純索討費用。法院因此認定，一審依強制性交罪判處阿杰4年6月徒刑並無不當，二審駁回上訴，全案維持原判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

