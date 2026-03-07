快訊／雲林水林2批雞隻驗出禽流感H5N1　緊急撲殺2.4萬隻

▲防疫人員進入位於水林鄉禽場，進行撲殺與清場作業，全力阻斷禽流感病毒擴散。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林再傳禽流感隱匿！雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣一處屠宰場通報，指出在3月2日與3日進行屠宰衛生檢查時，發現兩批來自水林鄉的6023隻禽隻出現異常病徵。防疫人員隨即啟動回溯機制，鎖定來源禽場並立即進行移動管制與採樣送驗，經農業部獸醫研究所檢驗後，確認例皆感染H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今（7）日執行撲殺兩案場約2.4萬隻雞，其中一案場業者還疑隱匿病情，若查證屬實最高可處100萬元罰鍰。

防疫單位目前已依標準作業程序執行撲殺與清場作業，全力阻斷病毒擴散。雲林縣動植物防疫所指出，兩批問題禽隻是在屠宰場例行檢查時被發現異常，回溯來源後立即封鎖禽場並採樣送檢。檢驗結果證實為高病原性禽流感，相關單位隨即展開撲殺與場區清場，同步加強周邊環境消毒，希望在最短時間內阻斷病毒傳播鏈，避免疫情擴大。

縣長張麗善表示，禽流感疫情防堵必須爭取時間，呼籲養禽業者務必提高警覺，只要發現禽隻出現異常死亡、飲水量或攝食量下降等疑似症狀，應立即通報防疫機關，不得隱匿疫情。她強調，依據動物傳染病防治條例規定，如經查獲刻意隱匿疫情未通報，最高可處新台幣100萬元罰鍰，且場內遭撲殺禽隻將不予補償。

防疫所長廖培志表示，為防堵病毒進一步擴散，防疫人員已加強案例場周邊半徑3公里範圍內公共環境消毒作業，同時儘速完成半徑1公里內禽場的採樣監測，持續掌握疫情變化。防疫所也再次提醒養禽業者落實禽場生物安全管理，包括設置防鳥設施、門禁管制，以及人員、車輛與器具（如蛋箱與禽籠）進出禽場時務必完成清潔消毒，並每日自主觀察禽隻健康狀況。如發現異常，應立即通報防疫單位（通報專線：0932-690674），共同維護雲林畜牧產業的安全與穩定。