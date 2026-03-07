　
政治

巧遇「費仔爸」！黃暐瀚自爆心底話　暖心抱著一起走出東京巨蛋

▲▼媒體人黃暐瀚在在東京巨蛋遇到台美混血好手「費仔」費爾柴德的父親。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲媒體人黃暐瀚在東京巨蛋遇到台美混血好手「費仔」費爾柴德的父親。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

實習記者石嘉豪／台北報導

台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（7日）在經典賽對上捷克的賽事中，一棒轟出左外野滿貫全壘打，助攻中華隊以6比0擴大領先差距。而媒體人黃暐瀚透露，自己在賽後離場時巧遇費仔爸，除了感謝費仔為台灣的貢獻，也因為東京巨蛋「風壓大」，他還抱著費仔爸，一起出場。

2026經典賽C組預賽，中華隊今日迎戰捷克，最終以14比0的扣倒捷克，並奪下預賽首勝。回顧本場賽事，費爾柴德在2局上2出局滿壘時，一棒轟出左外野滿貫全壘打，助攻中華隊以6比0擴大領先差距，實在功不可沒。

費爾柴德賽後表示，可以代表台灣出賽非常榮幸，他會盡全力幫助團隊拿下勝利，而首轟的紀念球，也以簽名球與球迷換回，並打算當作禮物送給媽媽。

此外，媒體人黃暐瀚在社群平台表示，「我們是真的愛棒球，不是只有愛贏球」。他接著透露，在離開球場時，有幸遇到費仔的爸爸，於是親口致謝，「謝謝Fairchild為台灣付出的貢獻」。

黃暐瀚說，因為東京巨蛋出場時「風壓大」，因此，他提醒費仔爸，並「抱著他」，一起出場。最後，黃暐瀚在社群上喊話，一起贏，一起輸，TeamTaiwan 明天繼續加油！

▼「費仔」費爾柴德2026WBC首轟的全壘打球已經成功換回。（圖／中華隊提供）

▲「費仔」費爾柴德國家隊首轟的全壘打球已經成功換回。（圖／中華隊提供）

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

快訊／鈴木誠也開轟！日本追成2比3
快訊／隊長李政厚帶頭狙擊菊池雄星　韓國首局攻3分領先日本
死亡車禍！重機騎士當場遭爆頭輾斃
德黑蘭遭猛轟！伊朗人從慶祝變恐懼「再不停手恐淪加薩」

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

