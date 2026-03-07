制服下的溫柔力量　虎尾警分局感謝女性警力為治安付出

▲虎尾分局女性員警正利用勤務空檔參加特勤講習，馬秋景趁課程休息時間準備驚喜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在警察這個長期以男性為主的職場中，女性警力近年逐漸增加，從值勤巡邏到偵查辦案，都展現出專業與韌性。在迎接國際婦女節前夕，雲林縣警察局虎尾分特別準備暖心活動，分局長馬秋景親自向女性同仁送上祝福與禮盒，感謝她們在警政工作與家庭角色之間默默付出，並提醒在忙碌勤務之餘，也要記得照顧自己。

昨日虎尾分局女性員警正利用勤務空檔參加特勤講習，馬秋景趁課程休息時間準備驚喜，親手送上玫瑰慕絲、玫瑰香皂禮盒與精緻點心。平日穿著制服、奔波街頭的女警們，此刻放下緊繃的勤務節奏，圍坐一起享用點心，原本嚴肅的講習場地頓時多了幾分輕鬆氛圍，也讓大家在午後時光中稍作休息。

▲虎尾警分局長馬秋景親自贈送玫瑰香皂禮盒與甜點，祝福女警國際婦女節快樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

不少同仁笑說，平常值勤時必須保持高度警覺，面對各種突發事件，很少有機會像這樣悠閒聊天喝茶。活動現場傳出陣陣笑聲，平日展現「巾幗不讓鬚眉」氣勢的女警，也難得流露柔和與輕鬆的一面。

分局長馬秋景表示，警察工作雖然仍以男性比例居多，但女性同仁在警界的角色愈來愈重要。她們在第一線執勤時展現細膩觀察與堅毅精神，不論是處理家庭糾紛、婦幼案件或社區服務，都能發揮獨特優勢，成為警政工作不可或缺的力量。這股兼具溫柔與堅定的力量，也讓警察與民眾之間的距離更加貼近。

虎尾分局目前共有55位女性同仁，分布在行政、偵查與外勤等不同崗位。許多人同時肩負家庭照顧與工作責任，在職場與家庭之間來回奔波。馬秋景向她們表達敬意，感謝大家在守護社會治安的同時，也為家庭付出心力。他也勉勵女性同仁，在追求工作成就之餘，仍要保有生活平衡，懂得寵愛自己、享受生活，讓身心保持健康與活力。

隨著性別平權觀念逐漸深化，越來越多女性選擇投身警察工作，在各個崗位上發揮專業。虎尾分局表示，希望透過這樣的小型活動，讓女性同仁在忙碌工作中感受到被看見與被肯定，也讓國際婦女節不只是節日，更成為對女性努力與貢獻的一份致敬。

▲虎尾警分局長馬秋景親自贈送玫瑰香皂禮盒與甜點，祝福女警國際婦女節快樂。（圖／記者游瓊華翻攝）