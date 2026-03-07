柯文哲南下永康挺林乃立　發送婦女節小物與民眾互動

▲柯文哲7日南下台南永康，公開力挺民眾黨市議員參選人林乃立，與民眾互動氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲7日南下台南永康，公開力挺將代表民眾黨參選台南市議員第七選區（永康區）的林乃立，為地方「純白軍」加油打氣。柯文哲表示，民眾黨希望在各地培養願意踏實服務地方的人才，「政治應該回歸解決問題，而不是只剩口水與對立」。

柯文哲此行首先前往永康凌霄寶殿武龍宮參拜祈福，並向廟方主委表達感謝。他表示，去年面對政治與司法風波期間，武龍宮仍願意出借場地，讓民眾黨舉辦「人民要當家」宣講活動，讓理念得以持續與社會溝通，因此特地前來致意，感謝廟方在關鍵時刻的支持。

隨後，柯文哲前往林乃立位於永康的服務處，與林乃立一同向現場民眾發送國際婦女節小禮物，提前向女性朋友表達節日祝福。活動吸引不少民眾到場互動，許多支持者排隊合影留念，現場氣氛相當熱烈，還有支持者高喊口號「柯P挺乃立，跨越濁水溪，永康拚第一」，為活動掀起高潮。

林乃立表示，非常感謝柯文哲特地南下為永康團隊加油打氣。她指出，自己身為永康在地子弟，長期投入心理輔導與社會服務，希望將理性、專業與同理心帶入公共事務。她說，政治不只是立場，而是要把事情做好、認真傾聽並為民服務。未來若有機會進入議會，將持續為市民發聲，讓更多需求被看見。

林乃立也提到，過去在黨務工作中曾受到柯文哲的肯定與信任，曾代理台南市黨部主委，負責整合地方資源與強化組織運作。她表示，柯文哲當時期許能透過專業與行動，逐步在台南建立穩定的基層力量，為地方培養更多願意服務民眾的人才。

活動結束後，柯文哲也與林乃立競選團隊交流地方經營與選戰經驗，分享過去多年參與選舉的觀察與心得，並鼓勵團隊持續深耕基層、累積民眾信任。

林乃立表示，永康是自己成長的地方，她相信政治應回到最單純的初衷，就是為人民做事、為地方解決問題。過去從事心理輔導工作的經驗，也讓她更能理解民眾需求，未來將以理性、務實態度持續深耕永康，希望凝聚更多支持力量，為地方帶來新的改變。