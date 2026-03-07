美軍開轟無處逃！印度「收留伊朗軍艦」　183名船員獲安置

▲伊朗「拉萬號」7日停靠在印度南部科欽（Kochi）的港口。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今日證實，該國批准伊朗海軍軍艦「拉萬號」（IRIS Lavan）停靠在該國南部科欽（Kochi）的港口。本周稍早，美軍潛艦才在斯里蘭卡外海擊沉另一艘伊朗軍艦。

美國擊沉伊朗軍艦 拉萬號緊急求救

美軍潛艦4日在斯里蘭卡外海擊沉伊朗巡防艦「德納號」（IRIS Dena），造成至少87人喪生、多人失蹤，成為美軍二戰以來首度在實戰中以魚雷命中船艦。這艘伊朗軍艦當時正從印度主辦的海軍演習返航，未料途中遇襲。

印度政府消息人士向《路透社》透露，就在同一天，伊朗兩棲登陸艦「拉萬號」緊急請求新德里允許停靠，理由是船艦出現技術故障。稍後，印度政府批准了停靠請求，而「拉萬號」183名船員，目前已被安置在科欽港的海軍設施內。

▼印度外長蘇杰生。（圖／路透）

印度外長證實 強調人道考量

蘇杰生7日在國際論壇「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）上證實，「拉萬號」與其他2艘伊朗船艦，原本是來參加該國舉辦的演習及艦隊檢閱儀式，未料因為戰火爆發尷尬受困。

他強調，印度是從人道角度出發，同意收留伊朗軍艦，「我認為這是人道主義該做的事。不論法律問題如何，我認為我們做了正確的事。」

▼美軍擊沉伊朗巡防艦「德納號」。（圖／路透）



斯里蘭卡也出手 布什爾號獲援

《美聯社》報導，另一艘伊朗軍艦「布什爾號」（IRIS Bushehr）則向斯里蘭卡求助，超過200名水兵已被帶上岸。

斯里蘭卡政府6日表示，正護送「布什爾號」前往東岸港口，並將大部分船員轉移至首都可倫坡（Colombo）附近的海軍營區。

美軍80年大招「魚雷擊沉軍艦」 伊朗外長警告：美國將無比後悔