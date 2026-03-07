　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／揚言燈節潑酸「祝妳忌日快樂」苗栗裁縫師遭聲押

▲▼網路留言「要去台北燈節潑硫酸」　北市警奔苗栗逮貼文男。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳男在Threads留言恐嚇要去台北燈節潑硫酸，警方4小時內抓捕並依妨害秩序移送。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

一名網友在社群平台留言揚言「3月8日要到燈節潑硫酸」，引發網路恐慌。警方接獲通報後高度重視，立即追查發文IP位置，短短4小時內就鎖定人在苗栗的44歲陳姓男子並將他逮捕到案。儘管陳男到案後否認犯行，但警方在其手機中發現相關留言紀錄，訊後依妨害秩序等罪嫌移送，檢方複訊後認為他涉案重大，向法院聲請羈押禁見。

警方調查，6日晚間6時許有網友在社群平台Threads留言稱「要在3/8日去台北燈節潑硫酸，祝妳忌日快樂」，內容曝光後引發網路議論，也讓不少民眾擔憂燈節安全。警方隨即展開追查，並同步規劃加強燈節現場維安勤務，以防任何突發狀況發生。

經追查IP來源，警方鎖定貼文位置在苗栗地區，隨即南下查緝，於4小時內在苗栗市區逮捕44歲陳姓男子。警方指出，陳男平時與母親同住並經營裁縫店，主要替民眾修改衣物。雖然他到案後對於留言內容避重就輕、否認犯行，但警方在其手機中發現相關發文紀錄，仍將他依妨害秩序罪嫌移送法辦，檢方認其涉犯刑法恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪，犯罪嫌疑重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

03/05 全台詐欺最新數據

快訊／鈴木誠也開轟！日本追成2比3
快訊／隊長李政厚帶頭狙擊菊池雄星　韓國首局攻3分領先日本
死亡車禍！重機騎士當場遭爆頭輾斃
德黑蘭遭猛轟！伊朗人從慶祝變恐懼「再不停手恐淪加薩」

