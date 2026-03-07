阿里山花季3／10開鑼　130歲櫻后與百年建築相輝映

▲▼ 2026 嘉義春遊盛事：燈會、花季雙重奏！入住阿里山賓館「雲端之森」尊享限定好禮 。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2026 年嘉義元宵燈會正進入倒數高潮，適逢春暖花開之際，嘉義縣政府與在地指標性飯店「阿里山賓館」攜手合作，整合平地元宵燈慶與高山自然美景，打造一場從雲端到城市的春日感官盛宴。

為串聯燈會與山林旅遊，阿里山賓館特別推出限時好禮回饋。凡於 3 月 5 日至 3 月 15 日 期間，入住阿里山賓館全新打造的「雲端之森」頂級客房、套房或日和雙人房型，憑住宿證明至嘉義元宵燈會現場，即可兌換燈會主題特色燈籠乙個。此外，賓館更豪氣加碼，為入住旅客準備精緻的「賞櫻隨行包」，讓旅人在漫步山林、搭乘蒸汽火車時，能以最優雅的姿態沉浸在粉色雲霧仙境。

眾所矚目的阿里山花季將於 3 月 10 日 正式開鑼。目前沿著阿里山公路，雪白的福爾摩沙櫻已率先綻放迎賓；園區內的阿龜櫻、唐實櫻與緋寒櫻也接續吐蕊。其中最具代表性的「櫻王」染井吉野櫻，以及阿里山賓館 1913 舊事所前、高齡近 130 歲的「櫻后」，預計將進入盛開期。櫻后的嬌紅與賓館充滿日式風情的百年建築相互輝映，彷彿帶著旅人走進時光迴廊，吸引無數攝影愛好者與網紅前來朝聖。

阿里山賓館今年全新推出的頂級客房位於全館最高樓層，具備 360 度無遮蔽的景觀平台。旅人可在此俯瞰雲瀑流雲、日落餘暉，甚至能遠眺充滿遺世美感的眠月線鐵道。為了提供更極致的服務，飯店即日起開放私人包場景觀交誼廳，提供餐酒與雲端下午茶，房客更享有優先近距離親近百年櫻后的專屬禮遇。

針對深度旅遊愛好者，賓館於 4、5 月份邀請知名旅遊版主黃源明，於每周五推出「漫步雲端」套裝專案。透過專業導覽，帶領旅人揭開阿里山五奇的神祕面紗，探索水山支線的鐵道人文與千年巨木林。