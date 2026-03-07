　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北東明晨濕涼　冷氣團急凍「周二探13度」雨區擴大

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來有兩波冷氣團接力，周一、周二降雨較多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8日)清晨仍有東北季風影響，北部、東部濕涼，周一將有冷氣團南下，降雨增多，北海岸、東北部、東部雨勢較大，周二水氣更多，雨區將擴大，低溫下探13度，3000公尺以上高山有降雪機會，周四再有另一波冷氣團急凍。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨仍受東北季風影響，北部、東北部天氣涼，其他地區早晚亦涼，降雨區主要在迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島，有局部短暫雨，大台北則有零星短暫雨，其他地區包括桃園以南為多雲到晴。

林定宜提醒，未來一周將有兩波大陸冷氣團，第一波於周一南下，水氣逐漸增多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，要留意基隆北海岸、東北部、東部有局部較大雨勢。

周二冷氣團持續影響，林定宜指出，北部、東北部偏冷，其他地區早晚亦冷，受到華南雲系東移影響，水氣多、降雨機率增加，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨。

此外，周二因較為濕冷，在低溫與水氣配合下，3000公尺以上高山將有降雪機會。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周三冷氣團減弱，氣溫稍微回升，降雨區為基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，各地山區則有零星短暫雨。

周四另一波冷氣團南下，林定宜說，這波冷氣團沒那麼濕冷，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜表示，周五仍受冷氣團影響，北部、東北部偏冷，周六冷氣團減弱，北部、東北部白天氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

溫度趨勢方面，林定宜分析，冷氣團影響期間，中部以北、東北部低溫可下探13到14度，沿海空曠地區溫度會更低。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

未來一周將有3波冷空氣，今天東北季風增強，北部和東北部濕涼，下周一和下周四將各有一波冷氣團南下，低溫下探14度，且周一、周二水氣增加，北海岸和宜花有局部較大雨勢，周二雨區最大，北部、東半部、中南部山區都有降雨，3000公尺以上高山可望追雪。

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

台中深夜1小時2震　氣象署：能量釋放輪到「地震空白區」

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

今北台灣濕冷！中部下探12度　下周二又有鋒面報到

今北台灣濕冷！中部下探12度　下周二又有鋒面報到

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

