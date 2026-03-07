北東明晨濕涼　冷氣團急凍「周二探13度」雨區擴大

▲未來有兩波冷氣團接力，周一、周二降雨較多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8日)清晨仍有東北季風影響，北部、東部濕涼，周一將有冷氣團南下，降雨增多，北海岸、東北部、東部雨勢較大，周二水氣更多，雨區將擴大，低溫下探13度，3000公尺以上高山有降雪機會，周四再有另一波冷氣團急凍。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天清晨仍受東北季風影響，北部、東北部天氣涼，其他地區早晚亦涼，降雨區主要在迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島，有局部短暫雨，大台北則有零星短暫雨，其他地區包括桃園以南為多雲到晴。

林定宜提醒，未來一周將有兩波大陸冷氣團，第一波於周一南下，水氣逐漸增多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，要留意基隆北海岸、東北部、東部有局部較大雨勢。

周二冷氣團持續影響，林定宜指出，北部、東北部偏冷，其他地區早晚亦冷，受到華南雲系東移影響，水氣多、降雨機率增加，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星短暫雨。

此外，周二因較為濕冷，在低溫與水氣配合下，3000公尺以上高山將有降雪機會。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周三冷氣團減弱，氣溫稍微回升，降雨區為基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，各地山區則有零星短暫雨。

周四另一波冷氣團南下，林定宜說，這波冷氣團沒那麼濕冷，僅迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜表示，周五仍受冷氣團影響，北部、東北部偏冷，周六冷氣團減弱，北部、東北部白天氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

溫度趨勢方面，林定宜分析，冷氣團影響期間，中部以北、東北部低溫可下探13到14度，沿海空曠地區溫度會更低。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

