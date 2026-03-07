黃敏惠李雅英同台熱舞　嘉義「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」登場

▲▼ 「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」浪漫登場，市長黃敏惠、李雅英合體揪民眾共享春日浪漫 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



春意盎然的三月，嘉義市八掌溪右岸的黃金風鈴木迎來花期。為讓市民與遊客深度體驗季節限定之美，嘉義市政府自今（7）日起連續兩天，於八掌溪右岸河堤盛大舉辦「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」。嘉義市長黃敏惠今日親臨現場，與受邀而來的韓國啦啦隊女神李雅英同台互動，兩人逗趣的「哇塞」舞表演點燃全場氣氛，吸引滿滿人潮共襄盛舉。

市長黃敏惠表示，嘉義市擁有深厚的人文底蘊，春夏之際的繁花盛開更是城市觀光亮點。從炮仗花、洋紅風鈴木到目前的黃金風鈴木，接連綻放的美景吸引全台遊客。雖然今年受氣候及先前丹娜絲颱風影響，目前花況尚未完全盛放，但河堤邊點綴的金黃花朵仍散發活力氣息。黃市長熱情邀請民眾把握這兩天，帶著家人來到八掌溪畔，在音樂與美食的陪伴下，感受嘉義市的心醉美好。

嘉義市政府觀光新聞處處長鄭雅文指出，今年活動特別吸取往年經驗，重新整理八掌溪右岸土地，使舞台及市集場地更加寬敞。每日市集攤位增加至 60 攤，匯集文創手作、風格選品與在地美食，讓遊客能更舒適地賞花、聽音樂。

本次活動卡司強大，首日由嘉頌重奏團開場，隨後溫蒂漫步、新生代創作歌手持修及鄧福如輪番獻唱；李雅英更當起「熱舞小老師」指導黃敏惠市長動作，引發民眾陣陣歡呼。明日（8日）演出同樣精彩，包括守夜人、黃玠瑋、icyball 冰球樂團、戴愛玲，並由「國民姑丈」羅時豐壓軸演出，曲風橫跨流行與復古，將為花季增添豐富的聽覺層次。

「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」於 3 月 7 日、8 日上午 10 時至下午 5 時進行。主辦單位呼籲民眾可搭乘市區公車「忠孝新民幹線」於輔仁中學站下車；開車族則可善用鄰近輔仁中學、立仁高中之停車空間。詳細資訊請至「嘉市好旅行」粉絲專頁查詢。