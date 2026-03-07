費仔滿貫砲超爽！他再點名「2球員」給肯定：許願明天開轟

▲中華隊費爾柴德滿貫全壘打。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋舉行，中華隊吞2連敗後，今天取得首勝。在今日的比賽過程中，費爾柴德的滿貫砲讓許多球迷看得非常痛快，臉書粉專「體育大叔」也透露，他當時一看到，馬上跳了起來，彷彿把悶了兩天的鳥氣全打掉，而除了費仔，他也特別點名2位球員，並許願明天能開轟。

費爾柴德滿貫砲！他激動到跳起來

臉書粉專「體育大叔」發文表示，費爾柴德打出滿貫砲時，他立刻跳了起來，並大聲喊出「Yes」，這一轟實在痛快，把悶了兩天的鳥氣全打掉。他也說，費爾柴德連續兩天打出界外全壘打，讓人先興奮，再崩潰，「對澳洲首打席那支如果是界內，戰局可能已經不同。」還好今天費爾柴德紮紮實實把球打上東京巨蛋的左外野看台。

點名鄭宗哲、張育成！並許願明天開轟

除了費爾柴德之外，體育大叔也特別點名兩位球員。首先是鄭宗哲，他認為對方打擊狀況雖然沒有很好，但第一球就偷點上壘，是今年經典賽首次首棒就上壘，終於有了「好的開始」，也順利拿下今年第一分。

▲▼中華隊鄭宗哲、張育成。（圖／記者林敬旻攝）

再來是張育成，體育大叔說，他今天用3支安打攻回4分，且已經連續3場都有安打，始終讓人信賴。體育大叔也許願，今年經典賽還沒看到張育成開轟，「許願就是明天了！」

中華隊還有2大王牌：我們要贏韓國

體育大叔最後提到，明天的台韓大戰非常重要，攸關中華隊能否晉級8強，「帶著終於復甦的火力，加上我們還有古林睿煬和林維恩兩大王牌，就是明天，我們要贏韓國！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好想贏韓國」、「明天大家韓國泡菜吃到飽」、「感謝小費」、「帥爆！投打都表現得非常好」、「今天終於恢復到我們熟悉的中華隊，不只是氣勢，還有明顯感覺到大家不那麼緊繃了」、「舒服！嚴格講費仔打三支了，前面兩發都差一點覺得好可惜，今天終於來一發大的」、「看到滿貫炮我立刻飆淚，悶了兩天整個壓力大釋放」。