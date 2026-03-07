德黑蘭遭猛轟！伊朗人從慶祝變恐懼「再不停手恐淪加薩」

▲美國與以色列聯手對伊朗展開軍事行動多日。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗首都德黑蘭的連日轟炸讓當地人陷入恐慌，忍受著窗戶劇烈震動與爆炸聲響，徹夜難眠、恐懼、疲憊，加上網路幾乎全斷，能接收到的訊息零散且難以核實。36歲民眾憂心表示，若再不停手，「德黑蘭將變成加薩」。

衛報報導，隨著空襲一波接一波，住在德黑蘭市中心的教師札赫拉（Zahra）透露，5日晚間的空襲力道非常猛烈，情況前所未見甚至超越電影情節，如今伊朗人民被夾在政府與外國勢力之間，「這是我自戰爭開始以來，第一次真心為伊朗同胞感到害怕。一邊是拿著機槍殺我們的政權，另一邊是可能已經把我們當成附帶損害的外國勢力」。

札赫拉透露，開戰初期，她慶祝最高領袖哈米尼遭擊殺，「政權領導人付出代價的喜悅很快變成恐懼。如果我們全都死了，那自由的伊朗還會剩下誰？」

已經逃離德黑蘭的36歲男子法札德（Farzad，化名）透露，當地的人已經能分辨戰機、防空砲、飛彈的聲音，「如果他們再不停手，德黑蘭將會變成加薩」。駐德黑蘭的記者也形容，過去這幾天當地人早已習慣爆炸聲，但如今卻被劇烈爆炸聲響驚醒，就連窗戶都在晃，還以為天花板會塌下來壓死自己。

當6日太陽升起之後，德黑蘭顯得格外沉寂，只有少數商家開門營業，許多人正設法出逃。當地居民直說，「希望回來的時候，不會只剩下一片廢墟」。