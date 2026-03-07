　
中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

▲中華隊出戰捷克。（圖／記者林敬旻攝） 

▲中華隊今日拿下首勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋舉行，中華隊目前累積1勝2敗，接著要對決韓國隊。至於中華隊是否還有機會晉級8強？粉專「體育大叔」表示，其實還是有機會，但要滿足4個條件，而就目前的狀況來看，明天的台韓大戰真的太重要了！

有機會晉級八強！體育大叔：要滿足4條件

臉書粉專「體育大叔」今早發文解答了許多人的疑問，中華隊輸給澳洲隊和日本隊之後，是否還有機會晉級八強呢？他說，其實還是有機會的，只是必須滿足四個條件。

首先是，中華隊必須贏捷克和日本；第二，日本要擊敗韓國和澳洲；第三，韓國必須擊敗澳洲；第四，中華隊對上韓國時要多得分，且韓澳之戰必須是打擊大戰。回想起2023年的經典賽，體育大叔說，古巴也是經歷了兩連敗的地獄開局，但後來不僅二連勝、晉級八強，還一路挺進四強，所以中華隊要成為2023年的古巴，最大的關鍵就在打擊。

中華隊預賽吞2連敗後，今日「晚接午」迎戰捷克，並以14:0贏得勝利，讓許多人感到振奮。體育大叔稍早也發文表示，以目前的狀況來說，明天的台韓大戰非常重要，這不僅攸關能否晉級八強，還有另個重點，就是中華隊在經典賽對上韓國四次，從來沒贏過，「就是明天，我們要贏韓國！」

03/05 全台詐欺最新數據

中華隊經典賽WBC棒球體育大叔

