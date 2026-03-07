薯香飄田間！　斗南馬鈴薯節登場千人體驗挖馬鈴薯

▲斗南是全台重要馬鈴薯產區，產季期間吸引不少民眾到產地體驗採收。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

春季農忙時節，雲林斗南田野裡不只忙著採收，也成為親子走進土地的教室。斗南鎮鎮公所今（7）日舉辦「大薯小薯非你莫薯－斗南馬鈴薯節暨農畜產品行銷推廣活動」，上千名親子一起走進田間體驗挖馬鈴薯。不少親子家庭蹲在土壤間翻找圓潤薯塊，雙手沾滿泥土卻笑得開心。

活動地點設在他里霧碑公園旁的示範田區，現場規畫「救薯挖掘戰」千人下田挖馬鈴薯、料理試吃、食材DIY、舞台演出與農畜產品展售等活動，吸引數千名民眾到場參與。田間不時傳出孩童的歡呼聲，有人挖出拳頭大小的馬鈴薯，也有人一次翻出好幾顆，成為親子互相比較的成果。

▲透過馬鈴薯節活動，不僅讓民眾親自走入產地，也希望帶動地方觀光與農產銷售。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林是全國重要的馬鈴薯產區，種植面積約1200公頃，占全台約42%，產量居全國之冠，其中斗南鎮就占超過500公頃，是國內重要的生產重鎮。她指出，馬鈴薯營養價值高，富含膳食纖維與多種營養素，既可作為主食，也能製作成配菜或點心，從薯條、洋芋片到薯泥料理都十分常見，現在正值產季，是品嚐在地新鮮農產的最佳時節。

她也提到，縣府近年積極推動食農教育，希望透過農事體驗活動讓民眾認識農業生產過程。斗南鎮公所在沈暉勛帶領下，從去年10月即規畫食農教育示範田區，讓學生與民眾從播種、栽培到採收都能親身參與，理解農民面對氣候、土壤與市場的各種挑戰。

在產業發展方面，縣府也推動農業六級產業化概念，將生產、加工與行銷整合，讓原本單一的農作物延伸出多元產品。斗南馬鈴薯除了供應鮮食，也成為薯條、洋芋片等加工食品的重要原料。縣府同時導入智慧農業技術，包括土壤濕度、酸鹼值與氣候監測系統，協助農民即時掌握田間環境，提升作物品質並因應極端氣候。

斗南鎮長沈暉勛表示，斗南素有「馬鈴薯之鄉」美譽，透過馬鈴薯節活動，不僅讓民眾親自走入產地，也希望帶動地方觀光與農產銷售。從田間採收到料理試吃，民眾能更了解一顆馬鈴薯從土地到餐桌的過程，也讓農業不再只是生產行為，而成為結合教育、文化與產業的生活體驗。

▲不少親子家庭蹲在土壤間翻找圓潤薯塊，雙手沾滿泥土卻笑得開心。（圖／記者游瓊華翻攝）