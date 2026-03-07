中國2月黃金儲備　連續16個月增加

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）



文／中央社

中國官方最新統計資料顯示，截至今年2月底，中國外匯存底規模達3兆4278億美元，連續7個月成長；黃金儲備截至2月底為7422萬盎司，連續16個月增加。

中國國家外匯管理局今天公布最新統計資料顯示，截至今年2月底，外匯存底規模約為3兆4278億美元，較1月底增加287億美元，升幅0.85%。

中國國家外匯管理局表示，今年2月受到主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互見，在匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用下，外匯存底規模上升。

中國人民銀行（央行）7日公布最新黃金儲備資料顯示，截至今年2月底，中國黃金儲備為7422萬盎司，較1月底增加3萬盎司，連續16個月增加。

澎湃新聞7日報導援引專家解析。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2月份隨著地緣政治風險上升，全球投資者避險情緒也上升，資金從美股、商品等風險資產轉向美債和美元，美債長端收益率下降，美元指數上行，全球資產價格漲跌互見。

中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，2月份外匯存底規模增加287億美元，此為連續第7個月增加，反映在主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響下，匯率折算和資產價格變動帶來的正估值效應。