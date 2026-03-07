　
國際

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

▲▼停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

▲停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中東緊張局勢蔓延，阿聯酋航空（Emirates）一度宣布全面停飛杜拜往返航班，但目前已經恢復運作。儘管外媒指出旅客曾經聽見空中傳來巨響，但不論是航空公司或當地政府，均未說明原因。

CNN等外媒報導，阿聯酋航空今（7）日稍早在社群平台X發文，宣布暫停「杜拜國際機場」（Dubai Airport）的所有起降航班，並告知旅客「請勿前往機場」，但未說明原因。

大約半小時後，阿聯酋又發文宣布恢復營運，已預訂下午航班的旅客可前往機場辦理登機手續，包括在杜拜轉機且後續航班也正常營運的旅客，「阿聯酋會持續監控情況，並據此調整營運時間表。」

《天空新聞》指出，復飛消息傳出後，杜拜機場航廈內的旅客們發出歡呼聲。此前他們聽見頭頂傳來巨大聲響，嚇得紛紛避難。

杜拜媒體辦公室聲明指出，機場營運曾因「旅客、機場工作人員及機組人員安全」考量而暫時中止，但也未說明原因。《法新社》報導，此前杜拜機場附近攔截不明物體，目擊者宣稱聽見巨大爆炸聲，隨後看見煙霧升起。

杜拜國際機場是全球國際旅運最繁忙的機場之一。根據飛行追蹤網站FlightRadar24，多架飛機迴避該機場空域。

03/05 全台詐欺最新數據

德黑蘭遭猛轟！伊朗人從慶祝變恐懼「再不停手恐淪加薩」

