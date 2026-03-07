2026兩會／向境外發行地方債券　海南盼納入重點項目

▲海南省長劉小明。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

海南自由貿易港於2025年12月18日正式啟動全島「封關」運作，使海南全島成為特殊海關監管區。海南省長劉小明建議，將海南自貿港的面向全球境外投資者發行地方政府債券，納入大陸國家金融開放的重點項目，同時，支持海南引進債券發行相關的國際化專業服務機構。

大陸全國人大會議海南代表團今（7）日上午向媒體開放，外界關注封關後的下一步發展，現場共有63家中外媒體的144位記者參加，更有人早上7點多就到會場卡位，還形成喇叭被收音麥克風「貼滿」的特殊景象。

值得注意的是，海南團的作風較為特別，相關領導發言時，除了制式的宣傳話語，還有不少內容是從海南觀點出發，向大陸中央提出較為具體的政策建言，包括直接「懇請」更多對海南的資源支持，由此也間接透露海南下一步發展意向。

▼人大海南團湧入媒體，將收音麥克風貼滿喇叭。（圖／記者陳冠宇攝）

劉小明發言時，提出幾個「懇請支持的事項」，首先是懇請大陸國家發改委進一步支持海南自貿港外商投資發展，研究編製出台海南自由貿易港內外資准入協同政策的措施，按照內外資一致原則，在特色優勢產業協同准入方面先行先試，讓外資企業在已開放的領域既轉入又轉型，全面落實國民待遇。

此外，隨著自貿港試驗區版、全國版當中的外資准入負面清單不斷縮減，劉小明直言，海南自貿港的有關開放政策已經不是很明顯，「就是說其他的也更開放了，所以我們就相對弱化了」，所以建議實施啟動修訂海南自貿港外商投資准入負面清單，進一步放寬外商投資的准入。

劉小明另向大陸財政部懇請，建議強化中央政策的支持和指導，將海南自貿港的面向全球境外投資者發行地方政府債券，納入國家金融開放的重點項目，建議財政部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門協同賦能，在債券額度、跨境資金、匯兌等方面給予傾斜和支持。

健全相關金融基礎設施方面，劉小明建議財政部、中國人民銀行、金融監管總局等部門，指導海南構建在自貿港發行債券的相關法律法規等制度體系，引導中央國債登記結算公司等債券登記托管和交易結算機構到海南設立分支機構，同時支持海南引進債券發行相關的國際化專業服務機構。