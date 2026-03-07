　
社會 社會焦點 保障人權

桃園婦遭詐「誤上賊車」失控撞大樓　桃警包圍逮車手救人

▲王姓詐團車手昨日下午誘騙婦人上車，遭警方通報攔截圍捕，逃逸時闖紅燈撞上直行小客車。（圖／桃園警分局提供）

▲王姓詐團車手昨日下午誘騙婦人上車，遭警方通報攔截圍捕，逃逸時闖紅燈撞上直行小客車。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名婦人昨（6）日下午接獲交友男子聲稱面交投資款項，但上車後察覺駕駛竟是年輕男子，直覺有異以手機報警。桃園警方獲報後通報圍捕，未料年輕男子卻一路逃竄，最後在桃園三民路三段闖紅燈撞上直行自小客車，隨後再失控撞上大樓外牆動彈不得，警網隨即上前制伏開車王姓詐團車手，順利救出婦人，警方並在車內查獲毒品K他命等證物，全案偵訊後依詐欺、公共危險、危險駕駛等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲王姓詐團車手昨日誘騙婦人上車，遭警方通報攔截圍捕，逃逸時撞上直行小客車再失控撞上路旁大樓牆壁動彈不得。（圖／桃園警分局提供）

▲王姓詐團車手昨日誘騙婦人上車，遭警方通報攔截圍捕，逃逸時撞上直行小客車再失控撞上路旁大樓牆壁動彈不得。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，昨日下午2時許接獲被害婦人報案指稱，自己在桃園區中正五街被詐騙車手哄騙上車，欲載往他處面交投資款項，但上車後察覺男子非常年輕，懷疑自己被騙因此偷偷報警。

▲王姓詐團車手昨日誘騙婦人上車，遭警方通報攔截圍捕制伏到案。（圖／桃園警分局提供）

▲王姓詐團車手昨日誘騙婦人上車，遭警方通報攔截圍捕制伏到案。（圖／桃園警分局提供）

勤務指揮中心獲報後立即通報警網攔截圍捕，該車沿永安路、三民路高速逃逸，在三民路三段、中山路口闖紅燈擦撞對向自小客車後失控撞擊路旁大樓牆壁動彈不得，警方立即上前合力制伏19歲王男，再將被害婦人救下車，員警在車內查獲K他命等毒品。

桃園警方偵訊後將王男依詐欺、公共危險（毒駕）、危險駕駛等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，後續將溯源追查幕後犯罪集團徹底消滅以維護民眾財產生命安全。

桃園警分局強調，詐騙集團以詐術騙取民眾財物，導致被害人蒙受嚴重損失，警方積極查緝詐騙案件，今年迄今已逮捕26名詐騙車手，攔阻遭詐金額達670萬元，籲請民眾切勿相信未經查證之不實訊息，以免淪為詐騙受害人。

