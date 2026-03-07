雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

▲氣象站與定拍相機介接鄰近氣象站資料，持續蒐集溫度、濕度、雨量及土壤指標等環境數據與田間影像，管理人員可遠端巡田，即時掌握田區狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府6日於土庫鎮子茂果菜生產合作社辦理智慧農業示範場域參訪活動，邀集鄰近鄉鎮市農會代表及青年農民參與交流觀摩，實地了解智慧農業應用成果，促進產業經驗分享與技術擴散。縣長張麗善聆聽青農分享導入智慧農業的實務經驗，並鼓勵青年農民善用科技工具投入農業，推動雲林農業邁向永續發展。

雲林縣長張麗善表示，雲林近年面臨極端氣候變遷及農業缺工等挑戰，農業生產與管理模式必須持續升級。縣府推動「智慧農業創新事業補助計畫」，協助農民在網室、溫室及大田耕作等不同場域導入智慧設備與管理系統，包括氣候監測站、環境感測器及環控設備等，協助農民掌握田間環境數據，提升生產效率，達到省時、省力、省工的智慧化管理。

▲透過智慧科技農民可以透過平板、手機等資訊產品即時掌握農田情況。（圖／記者游瓊華翻攝）



縣長張麗善指出，縣府推動智慧農業補助計畫已累計輔導近50處智慧農業場域，涵蓋溫室蔬菜、果樹及水稻等多元作物類型。今年持續編列1500萬元經費投入計畫，期盼擴大推動智慧農業示範場域，她強調，智慧科技導入不僅能提升農業生產效率，同時結合契作制度與市場需求，落實「計畫性生產、穩定供銷」，確保農民收益與農產品價值穩定。

子茂果菜生產合作社特助陳彥廷表示，合作社自1989年成立以來，凝聚逾百位社員，耕作面積約200公頃，年供應葉菜與蔬果約4200公噸，主要供應國軍副食、學校團膳及連鎖通路。面對氣候變遷與缺工問題，合作社在縣府補助下導入智慧農業管理平台「智耕雲」，整合耕地、栽培與採收管理三大模組，並以地圖視覺化呈現田區位置與栽培狀況，讓管理人員可即時掌握各田區作業進度。

▲智慧農業補助計畫推動，已逐步建立雲林多元智慧農業發展模式，包括智慧微氣象站、精準灌溉節水設施、智能ERP產銷管理模組及大數據分析應用等（圖／記者游瓊華翻攝）

他指出，系統結合作物生長模型，可預測採收期與產量，經過不斷升級精進，目前預測誤差已控制在正負3天內，並可透過ERP訂單資料回推種植時間，落實「由銷定產」的計畫性生產模式，提升整體產銷調度效率。另合作社也在契作田區設置微氣象站與定拍相機，並介接鄰近氣象站資料，即時掌握田區狀況並提前因應極端氣候，降低巡田成本與災害風險。

農業處長魏勝德表示，智慧農業補助計畫推動至今，已逐步建立雲林多元智慧農業發展模式，包括智慧微氣象站、精準灌溉節水設施、智能ERP產銷管理模組及大數據分析應用等，協助農民提升生產管理效率並降低人力需求。115年度智慧農業創新事業補助計畫自3月2日起受理申請至4月10日止，申請人可向土地或經營場址所在地農會或農業合作社提出申請。

▲子茂果菜生產合作社自1989年成立以來，凝聚逾百位社員，耕作面積約200公頃，年供應葉菜與蔬果約4200公噸。。（圖／記者游瓊華翻攝）