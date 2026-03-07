　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

▲雲林持續推動智慧農業發展，提升農業面對氣候變遷的韌性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲氣象站與定拍相機介接鄰近氣象站資料，持續蒐集溫度、濕度、雨量及土壤指標等環境數據與田間影像，管理人員可遠端巡田，即時掌握田區狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府6日於土庫鎮子茂果菜生產合作社辦理智慧農業示範場域參訪活動，邀集鄰近鄉鎮市農會代表及青年農民參與交流觀摩，實地了解智慧農業應用成果，促進產業經驗分享與技術擴散。縣長張麗善聆聽青農分享導入智慧農業的實務經驗，並鼓勵青年農民善用科技工具投入農業，推動雲林農業邁向永續發展。

雲林縣長張麗善表示，雲林近年面臨極端氣候變遷及農業缺工等挑戰，農業生產與管理模式必須持續升級。縣府推動「智慧農業創新事業補助計畫」，協助農民在網室、溫室及大田耕作等不同場域導入智慧設備與管理系統，包括氣候監測站、環境感測器及環控設備等，協助農民掌握田間環境數據，提升生產效率，達到省時、省力、省工的智慧化管理。

▲雲林持續推動智慧農業發展，提升農業面對氣候變遷的韌性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲透過智慧科技農民可以透過平板、手機等資訊產品即時掌握農田情況。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
縣長張麗善指出，縣府推動智慧農業補助計畫已累計輔導近50處智慧農業場域，涵蓋溫室蔬菜、果樹及水稻等多元作物類型。今年持續編列1500萬元經費投入計畫，期盼擴大推動智慧農業示範場域，她強調，智慧科技導入不僅能提升農業生產效率，同時結合契作制度與市場需求，落實「計畫性生產、穩定供銷」，確保農民收益與農產品價值穩定。

子茂果菜生產合作社特助陳彥廷表示，合作社自1989年成立以來，凝聚逾百位社員，耕作面積約200公頃，年供應葉菜與蔬果約4200公噸，主要供應國軍副食、學校團膳及連鎖通路。面對氣候變遷與缺工問題，合作社在縣府補助下導入智慧農業管理平台「智耕雲」，整合耕地、栽培與採收管理三大模組，並以地圖視覺化呈現田區位置與栽培狀況，讓管理人員可即時掌握各田區作業進度。

▲雲林持續推動智慧農業發展，提升農業面對氣候變遷的韌性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲智慧農業補助計畫推動，已逐步建立雲林多元智慧農業發展模式，包括智慧微氣象站、精準灌溉節水設施、智能ERP產銷管理模組及大數據分析應用等（圖／記者游瓊華翻攝）

他指出，系統結合作物生長模型，可預測採收期與產量，經過不斷升級精進，目前預測誤差已控制在正負3天內，並可透過ERP訂單資料回推種植時間，落實「由銷定產」的計畫性生產模式，提升整體產銷調度效率。另合作社也在契作田區設置微氣象站與定拍相機，並介接鄰近氣象站資料，即時掌握田區狀況並提前因應極端氣候，降低巡田成本與災害風險。

農業處長魏勝德表示，智慧農業補助計畫推動至今，已逐步建立雲林多元智慧農業發展模式，包括智慧微氣象站、精準灌溉節水設施、智能ERP產銷管理模組及大數據分析應用等，協助農民提升生產管理效率並降低人力需求。115年度智慧農業創新事業補助計畫自3月2日起受理申請至4月10日止，申請人可向土地或經營場址所在地農會或農業合作社提出申請。

▲雲林持續推動智慧農業發展，提升農業面對氣候變遷的韌性。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲子茂果菜生產合作社自1989年成立以來，凝聚逾百位社員，耕作面積約200公頃，年供應葉菜與蔬果約4200公噸。。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC場邊焦點！　日網狂讚Jessy太可愛
中華隊還有機會晉級8強？　他曝「要滿足4條件」
伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國
才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒：無恥背叛
神偷點又盜壘！幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家很渴望得分
東京巨蛋放送峮峮應援笑容！　登日本報紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

香港財長：中東爆發戰爭後　不少美國資金流入香港

WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問柳賢振、郭彬？

「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

【這位店員太暖】扶著盲人婆婆出店外　還陪她等紅燈、過馬路❤

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

婦女節前夕展現女力黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

更多熱門

相關新聞

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

雲林縣政府昨（6）日舉行「115年度雲林縣在宅急症照護加值方案」啟動記者會，由縣長張麗善主持及醫療機構代表出席，共同見證雲林在宅醫療政策邁入制度整合的新階段。盼透過支援中心統籌跨院協調、設備調度與教育訓練，讓在宅急症服務形成穩定制度，讓高齡化社會醫療照護更貼近家庭與社區。

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走

雲林男駕小貨車自撞電線桿　送醫仍宣告不治

雲林男駕小貨車自撞電線桿　送醫仍宣告不治

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車

強化社福量能！獅子會捐贈2輛服務車

想當護理師幫助更多人　北港女孩暖舉感動全台

想當護理師幫助更多人　北港女孩暖舉感動全台

關鍵字：

智慧農業雲林青年農民農業補助永續發展

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面