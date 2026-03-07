獨／台中新光三越男倒地抽搐！現場畫面曝　119接手粉衣天使送醫

▲台中新光三越今日下午傳出有顧客不適、意識不清，被緊急送醫。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

今日是假日，台中新光三越百貨人潮頗多，下午2點多卻突然有救護人員進入美食區引起民眾關注。據了解，現場是一名中年男性疑似身體不適，出現抽搐、意識不清情況，館方內護理人員先到場處置，再由119救護人員接手，男子無法言語，被救護人員強制送醫，不排除是疾病因素導致。

該名中年男子疑似中午在9樓美食街某店面用餐，突然在梯間附近倒地，新光三越館方的專職護理人員立刻到場，發現男子疑似出現抽搐等情況，馬上通報119到場，並給予初步處置，還發現男子力氣頗大，出現無法言語跟控制肢體情況。

▲▼新光三越館方的護理人員（上）與119救護人員順利交接。（圖／記者許權毅攝）



台中市消防局獲報後，派遣剛成立的博館高級救護隊與轄區黎明分隊4、5名救護人員與高級救護員到場，發現男子意識清楚，但無法配合，先讓男子坐在休憩長椅上，再扶上擔架強制送醫。

今日百貨內人潮頗多，突然有大批救護人員進入賣場內，引起逛街民眾關心，好險中年男子目視並無立即生命危險，加上處置迅速，順利結束插曲。

台中市消防局說，男子（42歲）出現抽搐、呼吸急促、意識不清，送往惠中林新醫院治療。

▲該名42歲男子被送往林新醫院治療。（圖／記者許權毅攝）