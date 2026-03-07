「編多少預算能贏大谷」挨批！藍委回應：運動歸運動，政治歸政治

▲中華隊今日拿下首勝。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，賽後便有網友表示，體育署預算被刪，是藍白蹭完12強冠軍之後刪除的。結果藍委廖偉翔便回應，「編多少能贏大谷翔平？你給個數字大家來討論」。此話一出，引起眾多網友不滿，廖偉翔對此也回應，「政治可以辯論，但此刻更重要的是團結為中華隊加油」。

廖偉翔挨批回應：運動歸運動，政治歸政治

對於「編多少能贏大谷翔平？你給個數字大家來討論」的留言，引起眾多網友不滿。隨後廖偉翔就在Threads上回應，「預算增幅達36%，請不要以運動做政治操作。運動歸運動，政治歸政治。昨日中華隊雖然輸球，但選手們已經全力拚戰，值得大家肯定與支持。我們應該持續為中華隊加油，而不是把輸贏簡化為政治攻防」。

▲廖偉翔回應。（圖／翻攝自Threads）

廖偉翔接著說「不論是我個人或任何國會委員，看到中華隊在國際賽場奮戰，都一定全力支持。每一位代表台灣站上球場的球員，都值得國人尊敬與掌聲。我先前的留言，是想指出預算與比賽勝負不應被簡單畫上等號。事實上，體育署預算從去年54億成長到今年73億，增幅達36%，選手培訓與國手組訓經費並沒有被刪減。比賽結束後，如何讓資源配置更好、讓台灣體育更強，這些都可以理性討論」。

廖偉翔：此刻更重要的是團結為中華隊加油

廖偉翔最後也說，「我們都希望台灣體育更進步，無論是基層培育、選手訓練或運動科學，只要對台灣體育發展有幫助的政策，我都會全力支持。政治可以辯論，但此刻更重要的是團結為中華隊加油」。

只是該則留言，仍引發網友批評，「用政治卡住體育預算的人，還有臉說運動歸運動政治歸政治」、「我只問：審了嗎」、「你為什麼一直複製貼上同樣的留言，理性討論的人會講出多少能贏大谷嗎」、「編多少能讓你滾下台？給個數字讓大家討論一下」。