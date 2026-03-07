議論徐巧芯查水表挨告獲不起訴　許淑華：司法正義終究會還來公道

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

去年綠營發動全國大罷免，立委徐巧芯遭控私查罷免團成員戶籍，徐雖否認，但仍被三立政論節目主持人許貴雅、北市議員許淑華在節目中議論，徐一怒之下對2人及罷團志工劉女、李女共4人提告妨害名譽及《選罷法》。台北地檢署5日偵結，認罪嫌不足，處分不起訴。對此，許淑華說，「不論打壓多不合理，事實證明，民主制度與司法正義終究會還來公道」。

去年全國大罷免期間，網路上傳出有罷團成員被立委徐巧芯查戶籍，成為政論節目《新台灣加油》話題之一，許巧芯公開否認並要求栽贓的人道歉未果，控告主播許貴雅、台北市議員許淑華、罷團成員「小令」等4人涉嫌妨害名譽及違反《選罷法》，台北地檢署調查後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

對此，許淑華表示，徐巧芯去年大罷免期間，針對她、媒體人許貴雅以及公民團體2位志工夥伴提出告訴，結果全部不起訴，「不論打壓多不合理，事實證明，民主制度與司法正義終究會還來公道。也再次提醒我們，在民主社會中，公民的聲音不應被恐嚇與壓制」。

許淑華說，面對民意，每個政治人物，都應該謙虛以對，「公民的聲音不會消失，我永遠和公民社會站在一起，支持台灣，繼續為台灣打拚。讓我們一起加油」。

但徐巧芯在許淑華的臉書貼文下留言，稱大罷免期間你們有多不合理，選民已經投票告訴你答案，誰針對誰？這麼快就忘了嗎？至於妳在說這些的時候，忘記自己亂告人，連說「真的假的」都要被提告，「你告人就是正義，別人告你就是恐嚇？真謙虛，笑死」。