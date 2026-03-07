　
地方 地方焦點

雲林首棟社會住宅「斗六好室」招租　96戶提供安心居住

▲雲林首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，共提供96戶住宅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府與國家住宅及都市更新中心3月9日起於縣府親民大廳(建設處社會住宅申請窗口)設置「斗六好室」社宅招租實體服務據點。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，雲林縣政府與國家住宅及都市更新中心將於3月9日起於縣府「建設處社會住宅申請窗口」設置「斗六好室」社宅招租實體服務據點，共同推動雲林社宅在地服務，為雲林縣更多有居住需求的民眾，提供負擔得起且優質的居住環境。

雲林縣政府、國家住宅及都市更新中心於親民大廳舉行社會住宅「斗六好室」招租發布記者會，副縣長陳璧君表示，「斗六好室」位於莊敬路與六合街，毗鄰雲林溪生態水岸，鄰近台鐵斗六站前商圈，附近有成大醫院斗六分院、鎮南國小、雲林運動中心及斗六藝術水岸園區，經濟、文教、休憩與醫療資源兼備，生活與醫療機能便利。

▲雲林首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，共提供96戶住宅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「斗六好室」位於莊敬路與六合街。（圖／記者游瓊華翻攝）

「斗六好室」共有96戶對外招租，包含套房68戶、二房22戶、三房6戶，配有節能冷氣、熱水器，並規畫店舖、日照中心、社區空間及汽機車停車位;並特別保留20%戶數提供新婚2年內及育有學齡前子女的婚育家庭；保留8%戶數提供軍、警、消人員申請及6%睦鄰戶，作為社福使用，持續回應不同族群的居住需求。

▲雲林首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，共提供96戶住宅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六好室」共有96戶對外招租，包含套房68戶、二房22戶、三房6戶。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
建設處廖政彥處長表示，96戶中一般戶占6成、弱勢戶占4成。租金含管理費，依家庭所得條件分級收費；以一般戶為例，租金約6910元至1萬7520元，中低收入戶約4080元至1萬450元;為讓有實際居住需求的家庭能更彈性申請，今年社宅申請人可自行選擇本人或配偶戶籍內實際共同居住的家人，一併納入申請，例如除原有父母與子女外，也可選擇與祖父母、孫媳（婿）或兄弟姊妹共住。

▲雲林首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，共提供96戶住宅。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
廖政彥說明，依公布租金推算，約為斗六租屋行情8至9折，但市面多為中古屋，本社會住宅為全新建物且位處市區精華地段，交通與機能便利，確實具吸引力，加上近年斗六租金上揚，社宅條件佳、租金合理，預料將吸引縣內需求者熱烈響應申請。
 
斗六好室社宅招租資訊各階段日期及時間：
1.公告招租：2026年2月25日。
2.受理申請：2026年3月9日9時至115年4月7日23時59分。
3.寄發審查結果：預定2026年6月8日起陸續寄發書面通知(合格或不合格函)。
4.抽籤日及公告結果：預定2026年6月30日公開抽籤，並於系統網站公告結果。
5.選屋及簽約：依國家住都中心通知日期辦理。
6.起租首日：2026年9月1日。
雲林縣中央社宅「斗六好室」招租採24小時線上申請制，相關資訊請至國家住都中心「安居好室入口網」查詢或洽諮詢專線(02)8979-1799。

▲雲林首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，共提供96戶住宅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林首棟中央社會住宅「斗六好室」正式公告招租，共提供96戶住宅。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

