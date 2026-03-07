挺中華隊！台品牌兌現祭品文　霸氣發「200片雞排」時間地點曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2026年世界棒球經典賽日前開打，陸續有人發祭品文力挺中華隊，就有台灣本土品牌在中華隊對日本大戰前表示，如果中華隊贏日本隊，就在總部門口發一百片雞排。在輸球後，品牌發文表示，老闆聽完說「祭品就是一定要實現才有效力」，讓他瞬間恍然大悟，最後決定不管輸贏都送，將在9日發送雞排，掀起話題。

台灣3C品牌「亞果元素」表示，日本隊本來就是難以跨越的高山，中華隊雖然輸了兩場，但球迷支持的一直都是全力拚戰的中華隊。他透露，原本想說如果中華隊贏球，就自作主張送雞排當祭品，沒想到老闆聽到後反而提醒，「你贏了才送怎麼會有誠意，祭品就是一定要實現才有效力。」讓他當場被點醒。

3/9下午開發雞排

原PO表示，因此最後決定「不管輸贏，我們都送！」並宣布3月9日下午3點，會在台北市大安區基隆路三段85號門口發送200片雞排，希望大家一起幫中華隊集氣。他也補充，如果活動反應熱烈，老闆還可能繼續加碼。

貼文曝光後，網友也紛紛留言支持，「輸贏不重要，重點是拚盡全力的精神」、「不管輸贏都送雞排也太帥，老闆真的是性情中人」、「純推不領，謝謝你幫大家安慰打氣。」「挺台灣最棒了！一起集氣！」