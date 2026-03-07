外交部助滯卡達國人離境　協助食宿、明將順利返台

▲駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平及駐處同仁接應國人。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

中東戰火升溫導致多國空域關閉，不少旅客被迫滯留當地。一名吳姓民眾向媒體投訴，指控外交部服務不周到，讓遊客只能自救。外交部與駐外單位日前陸續協助國人離境。據了解，駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平及駐處同仁第一時間入境卡達，並提供離境方案登記，抵達沙烏地阿拉伯利雅德機場後，駐處也協助處理食宿，滯留國人預計今（7日）從飛往馬尼拉、明日返台。

吳姓民眾日前向媒體投訴，受困卡達多日卻難以返台，只能自行組成「自救會」。外交部表示，為妥適協助因卡達領空關閉而滯留當地的國人，我國駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平偕組長入境卡達，期間卡達曾發布3次國家級警報，張代表評估情勢後持續進行護僑任務，陸續前往Radisson Blu、Wonder Palace、Pullman Doha等3家旅館會晤滯留在卡達的國人共11位。

外交部指出，張代表除表達政府關懷之意，同時暸解國人身心狀況及後續返國規畫，並說明駐處已規劃有意離境卡達的滯留國人，以陸路方式自卡達多哈經 Abu Samra 邊關前往沙京利雅德轉搭商業航班返台的方案，並開放登記。

而滯留國人團隊今順利包車前往利雅德機場，其中一名民眾透露，駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平及駐處同仁，也有到利雅德機場關懷、繼續提供協助，也包括日前向媒體求助的吳姓民眾。預計今（7日）從利雅德飛往馬尼拉、明日返台。

據了解，駐處除準備熱食和飲料迎接國人外，也慰問國人並一路提供國人所需行政協助，協助安排後續住宿事宜、將國人接送到下榻飯店休息。張治平代表並赴台灣旅客暫留的卡達及沙國飯店關心國人需求、說明離境方案，確保國人食宿無虞。