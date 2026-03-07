　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球首店！LOPIA高級超市進駐漢神搶攻貴婦市場　Q3開幕亮點公開

▲漢神百貨。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神百貨近年投入資金改裝，朝貴婦百貨之姿邁進。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

日系超市「LOPIA」近年在台灣大舉展店，為滿足南台灣高端消費市場，漢神百貨與LOPIA多次討論規劃，由LOPIA為漢神以「貴婦百貨」定位所量身打造全新升級品牌「LOPIA PREMIO」 ，這將是全球首創超市型態，商品展現朝精緻、高級為主，預計於今年第三季進駐開幕。

▲▼漢神巨蛋LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣人愛逛LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）

漢神百貨表示，自LOPIA進入台灣市場以來深受消費者喜愛。此次進駐漢神百貨，雙方並非單純導入既有店型，而是透過深入合作，由LOPIA依照漢神百貨高端客群需求設計出來的全新品牌與店型。「LOPIA PREMIO」的誕生，將打造全球首創、全台獨家的全新升級超市型態，成為百貨零售市場的重要里程碑。

▲日系超市LOPIA全新升級「LOPIA PREMIO」首家店面進駐高雄漢神百貨，全新LOGO亮相。（圖／業者提供）

▲日系超市LOPIA全新升級「LOPIA PREMIO」首家店面進駐高雄漢神百貨，全新LOGO亮相。（圖／業者提供）

LOPIA總經理水元均表示，在商品部分也會有新的調整，未來將以更高等級的食材，展現不同於既有店型的內容，包含最適合作為「送給重要之人的禮物」的精選水果、不輸高級壽司店的頂級魚介壽司、日本引以為傲的三大品牌和牛、由主廚與料理人精心設計的精緻熟食、日本知名甜點師打造的精緻甜點、歐洲直輸直送的冷凍甜點及適合在特別日子品飲的葡萄酒與日本酒等，讓消費者不用飛出國，就可以享受世界各地的美味。

「PREMIO」在義大利語中帶有上質、特別的價值、更高一個層次的意涵。店舖的主色調，也從以往象徵LOPIA的紅色，轉變為更符合PREMIO形象的金色視覺呈現。LOPIA PREMIO預計於2026年第三季以全球首店之姿開幕。

▲▼SKM Park Outlets 高雄草衙戶外購物街區花圃打造「棋鏡花園：皇后的加冕宴」，如同進入童話王國的加冕宴會。（圖／業者提供）

▲▼SKM Park Outlets 高雄草衙戶外購物街區花圃打造「棋鏡花園：皇后的加冕宴」，如同進入童話王國的加冕宴會。（圖／業者提供）

▲SKM Park Outlets 高雄草衙叮叮電車以兔裝登場，帶領大小朋友穿梭在童話秘境之間。（圖／業者提供）

▲SKM Park Outlets 高雄草衙叮叮電車以兔裝登場，帶領大小朋友穿梭在童話秘境之間。（圖／業者提供）

此外，迎接即將到來的兒童節，SKM Park Outlets 高雄草衙特別打造童趣派對，以原創主角「時光兔」為故事核心，將商場打造沉浸式童話場景，於戶外購物街區花圃打造「棋鏡花園：皇后的加冕宴」，以紅毯鋪陳場景，兩側「微光幻花」會隨遊客步伐感應亮起並綻放照亮通往皇后寶座，如同走入童話中的加冕盛宴。 

穿梭商場及樂園間的叮叮電車首次以兔裝登場化身成「時空引航號」，載著遊客在童話秘境之間緩緩前行，讓移動的每一刻都沉浸於奇幻世界之中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC場邊焦點！　日網狂讚Jessy太可愛
中華隊還有機會晉級8強？　他曝「要滿足4條件」
伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國
才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒：無恥背叛
神偷點又盜壘！幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家很渴望得分
東京巨蛋放送峮峮應援笑容！　登日本報紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

對上大谷翔平「為何不4壞球保送？」　他分析原因：也會選正面對決

挺中華隊！台品牌兌現祭品文　霸氣發「200片雞排」時間地點曝

「編多少預算能贏大谷」挨批！藍委回應：運動歸運動，政治歸政治

全球首店！LOPIA高級超市進駐漢神搶攻貴婦市場　Q3開幕亮點公開

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

費仔滿貫砲炸裂！鏡頭神捕捉「這一幕」　大票人心臟爆擊：啊啊啊啊

大谷翔平場上「比出1手勢」藏玄機！內行球迷秒懂：後輩設計的

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

對上大谷翔平「為何不4壞球保送？」　他分析原因：也會選正面對決

挺中華隊！台品牌兌現祭品文　霸氣發「200片雞排」時間地點曝

「編多少預算能贏大谷」挨批！藍委回應：運動歸運動，政治歸政治

全球首店！LOPIA高級超市進駐漢神搶攻貴婦市場　Q3開幕亮點公開

KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

費仔滿貫砲炸裂！鏡頭神捕捉「這一幕」　大票人心臟爆擊：啊啊啊啊

大谷翔平場上「比出1手勢」藏玄機！內行球迷秒懂：後輩設計的

虎航「機票快閃促銷」慶祝中華隊首勝　下午3時開搶

「像漫畫的主角！」他列經典賽3帥　網讚：日本人也覺得陳傑憲帥　

香港財長：中東爆發戰爭後　不少美國資金流入香港

WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問柳賢振、郭彬？

「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

【這位店員太暖】扶著盲人婆婆出店外　還陪她等紅燈、過馬路❤

生活熱門新聞

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

台中地震震央在七期？在地人直呼詭異

台中深夜4.5地震　彰化居民嚇壞：聽到地鳴

0比13慘敗日本！球迷點名「全盛時期的他」：能壓制日本隊

深夜4.5地震「台中西屯30年首見」　專家示警：2個斷層能量累積

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

有錢人家幾乎都會出現「綠色植物」　6角落擺放可旺財

今晨11.1℃！半個台灣濕冷　下波雨再擴大

台中23：14發生4.5地震！市民嚇壞

日本隊「最強先發陣容」她感動：看得起台灣

「愛愛真的會瘦？」過來人3天激戰20次：瘦了5kg

更多熱門

相關新聞

台南三井Outlet二期3／20開幕

台南三井Outlet二期3／20開幕

3 月購物大事就是台南三井 Outlet 二期將登場，預計 3／20 正式開幕，並從3/17至3/19試營運！將新增約 50 家品牌，全館總店舖數達到約 240 家，許多遊客遊日必逛的母嬰百貨「西松屋」，台灣一號店終於要登場啦！LOPIA 台南二號店也會開幕，將導入許多原創零食以及福岡縣選為故鄉納稅（ふるさと納税）回禮品「人氣起司蛋糕」，大家準備逛起來囉！

歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂男「7倍價賣地」爽抱6.3億出場

歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂男「7倍價賣地」爽抱6.3億出場

「西松屋全台首店」3月登場

「西松屋全台首店」3月登場

LOPIA宣布進駐大直美麗華

LOPIA宣布進駐大直美麗華

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

Mia C’bon連撤4據點　高雄20年店入列

關鍵字：

LOPIA漢神百貨高端超市貴婦百貨LOPIA PREMIOSKM ParkSKM Park Outlets 高雄草衙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面