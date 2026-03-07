全球首店！LOPIA高級超市進駐漢神搶攻貴婦市場　Q3開幕亮點公開

▲漢神百貨近年投入資金改裝，朝貴婦百貨之姿邁進。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

日系超市「LOPIA」近年在台灣大舉展店，為滿足南台灣高端消費市場，漢神百貨與LOPIA多次討論規劃，由LOPIA為漢神以「貴婦百貨」定位所量身打造全新升級品牌「LOPIA PREMIO」 ，這將是全球首創超市型態，商品展現朝精緻、高級為主，預計於今年第三季進駐開幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣人愛逛LOPIA超市。（圖／記者許宥孺攝）



漢神百貨表示，自LOPIA進入台灣市場以來深受消費者喜愛。此次進駐漢神百貨，雙方並非單純導入既有店型，而是透過深入合作，由LOPIA依照漢神百貨高端客群需求設計出來的全新品牌與店型。「LOPIA PREMIO」的誕生，將打造全球首創、全台獨家的全新升級超市型態，成為百貨零售市場的重要里程碑。

▲日系超市LOPIA全新升級「LOPIA PREMIO」首家店面進駐高雄漢神百貨，全新LOGO亮相。（圖／業者提供）



LOPIA總經理水元均表示，在商品部分也會有新的調整，未來將以更高等級的食材，展現不同於既有店型的內容，包含最適合作為「送給重要之人的禮物」的精選水果、不輸高級壽司店的頂級魚介壽司、日本引以為傲的三大品牌和牛、由主廚與料理人精心設計的精緻熟食、日本知名甜點師打造的精緻甜點、歐洲直輸直送的冷凍甜點及適合在特別日子品飲的葡萄酒與日本酒等，讓消費者不用飛出國，就可以享受世界各地的美味。

「PREMIO」在義大利語中帶有上質、特別的價值、更高一個層次的意涵。店舖的主色調，也從以往象徵LOPIA的紅色，轉變為更符合PREMIO形象的金色視覺呈現。LOPIA PREMIO預計於2026年第三季以全球首店之姿開幕。

▲▼SKM Park Outlets 高雄草衙戶外購物街區花圃打造「棋鏡花園：皇后的加冕宴」，如同進入童話王國的加冕宴會。（圖／業者提供）

▲SKM Park Outlets 高雄草衙叮叮電車以兔裝登場，帶領大小朋友穿梭在童話秘境之間。（圖／業者提供）

此外，迎接即將到來的兒童節，SKM Park Outlets 高雄草衙特別打造童趣派對，以原創主角「時光兔」為故事核心，將商場打造沉浸式童話場景，於戶外購物街區花圃打造「棋鏡花園：皇后的加冕宴」，以紅毯鋪陳場景，兩側「微光幻花」會隨遊客步伐感應亮起並綻放照亮通往皇后寶座，如同走入童話中的加冕盛宴。

穿梭商場及樂園間的叮叮電車首次以兔裝登場化身成「時空引航號」，載著遊客在童話秘境之間緩緩前行，讓移動的每一刻都沉浸於奇幻世界之中。