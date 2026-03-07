2026兩會／海南封關後新增3成外企　將推進放寬市場准入

▲海南省委書記馮飛出席。（圖／記者陳冠宇攝）

海南啟動全島「封關」運作迄今逾兩個月，當地新增外資企業、備案外貿企業分別成長30％和74％，零關稅稅目比例由封關前的21％，提高到封關後的74％。海南官方強調，下一步要穩步擴大制度性開放，完善跨境服務貿易負面清單，積極推進離岸貿易，放寬市場准入和外資投資。

海南自由貿易港於2025年12月18日正式啟動全島「封關」運作，大陸全國人大會議期間，海南代表團受到關注。海南團今（7）日上午開放媒體採訪，在記者問答環節中，海南也展現相較他省更為開放的作風，讓多家外媒進行提問，包括俄羅斯塔斯社、新加坡聯合早報、英國金融時報等。

對於封關後迄今的政策效果，海南省委書記馮飛介紹，零關稅稅目的比例由封關前的21％，提高到封關後的74％，提高了53個百分點。具體實行免稅的商品數量，從封關前的1900多種，提高到封關後的6600多種。

馮飛指出，從目前來看，政策的享惠主體新增備案超過1.1萬家，同時還保持穩定增長，進口貨物年增長1.55倍，離島免稅銷售額增長30.9％。

在加工增值保稅方面，隨著保稅維修、禁限商品清單等政策的放寬相繼落地，有效促進海南企業降本增效、延伸產業鏈、提升附加價值。馮飛舉例，在海南自貿港修飛機，成為全球航空公司新寵，來自泰國、越南、卡達等地飛機越來越多選擇在海口空港綜保區維修基地進行維修。

馮飛提到，量身定製的飛機進境維修，因免保證金、航材保稅儲備、生產設備零關稅等政策，為境外的航空公司節省了10～15％的綜合成本。截至2025年，累計超過2400架次的飛機在海口維修，進出口值突破人民幣1000億元。

目前海南的人員往來自由便利政策，是對86國實行免簽證。馮飛說，封關迄今，經對外開放口岸進出境的旅客65.3萬人次，增長35.1％，其中免簽入境11.8萬人次，增長53.7％。

從企業的角度來看，馮飛指出，新增經營主體5.1萬戶，其中新增企業4.1萬戶，增長43.6％。新增外資企業、備案外貿企業分別增長30％和74％。

馮飛強調，今年是海南自貿港封關運作的第一個完整年份，下一步，第一是要穩步擴大制度性開放，聚焦貿易投資自由化便利化，著力推動規則規制管理標準相通相連，完善跨境服務貿易負面清單，積極推進離岸貿易，放寬市場准入和外資投資。

第二是深入推進商品和要素流動性開放；第三是構建更加開放的人才機制，形成更具國際競爭力的人才政策；第四是深化行政體制改革，建立健全更加靈活高效的監管模式和管理體制。