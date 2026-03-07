高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

▲雲林縣政府推動在宅醫療教育與人才培育，讓醫療服務延伸至社區與家庭。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府昨（6）日舉行「115年度雲林縣在宅急症照護加值方案」啟動記者會，由縣長張麗善主持及醫療機構代表出席，共同見證雲林在宅醫療政策邁入制度整合的新階段。盼透過支援中心統籌跨院協調、設備調度與教育訓練，讓在宅急症服務形成穩定制度，讓高齡化社會醫療照護更貼近家庭與社區。

雲林縣近年面臨人口快速高齡化與城鄉醫療資源分布不均的挑戰，在宅急症照護因此被視為分級醫療與地方醫療韌性的重要環節。縣長張麗善表示，縣府自2024年起率先推動在宅急症照護加值方案，逐步建立以核心醫院帶動、基層院所參與及長照機構合作的服務網絡。服務團隊已增加至54家，收案量較初期成長約五倍。

在制度設計上，2026年方案進一步以五大主軸推動，包括醫學教育向下扎根、整合居家中醫、在宅牙醫口腔照護、建置藥局支援網絡及導入智慧照護資訊平台。縣府指出，其中最具特色的是跨專業整合模式，將居家中醫與在宅牙醫納入急症照護系統，讓急性醫療處置之外，也能延伸到疼痛調理、口腔功能維護與感染預防等層面。透過多職類共照與交班平台機制，各專業意見可納入整體照護計畫，提升醫療連續性與全人照護品質。

衛生局長曾春美表示，在宅急症照護推動過程中，三大核心醫院分別在山線、海線及平原地區提供後援醫療資源。縣府也同步推動醫學教育人才培育機制，規畫在宅醫療體驗教育營與校園推廣計畫，結合醫學、護理及長照相關科系學生進行實地參訪與模擬實作，希望讓青年世代提早理解社區整合照護的運作模式，逐步建立長期醫療人力基礎。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，雲林在宅醫療的推動模式在全國具有指標意義，尤其是地方政府結合醫院、基層診所及多職類專業團隊，建立跨領域合作架構，為在宅急症照護提供可複製的制度經驗。他認為，若地方經驗逐步累積，有機會成為中央政策推動的重要參考。

衛生局表示，為深化國際交流並持續提升專業能量，縣府預計於3月21日至22日在國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心舉辦「2026雲林居家醫療國際研討會」，並與台灣在宅醫療學會年會共同辦理，邀請國內外學者及醫療專家分享居家醫療與社區整合照護經驗。地方政府希望透過制度創新、專業整合與數位治理並進，逐步打造能支撐高齡社會的在宅醫療體系，讓民眾在家中也能獲得接近醫院等級的醫療照護。

▲在宅急症照護推動過程中，三大核心醫院分別在山線、海線及平原地區提供後援醫療資源。（圖／記者游瓊華翻攝）