跟進大陸「十五五」　香港將編制首份「五年規劃」

▲香港特首李家超向習近平述職。（圖／翻攝新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

今年是中國大陸「十五五」（第十五個五年規劃）的開局之年，香港特首李家超表示，為了將「十五五」規劃的機遇轉化為實現路徑，香港政府全部15個政策局均會成立預備小組，著手研究編製香港首份「五年規劃」。

李家超在北京列席全國人大會議期間接受《中新社》專訪，他提到，「十五五」規劃是香港的機遇，更是主動作為的舞台，香港政府這份「五年規劃」，將經過社會充分討論，三大核心內容是發展經濟、改善民生、提升競爭力，希望讓市民看到5年後香港會發展得如何，期望以後每個5年都有清晰的里程碑。

李家超說，在國家發展中，作為「超級聯繫人」與「超級增值人」，香港不單像個「接線生」，也要提供服務、實現增值，例如告訴新來者商業規矩，幫他們少走彎路，所以香港「增值」服務的重點，是助力內地企業「出海」。

李家超指出，鞏固和提昇國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地，既是「十五五」規劃的建議，也是香港的優勢領域。

李家超以河套深港科技創新合作區為例，形容河套是暢通人流、資金流、數據流，吸引國際藥企等高端資源的「試驗田」，加速科技成果轉化。

李家超強調，香港政府要主動作為，實現「有為政府」和「有效市場」更好結合， 強調要超越過去「不干預就是好」的思路，在公平競爭的基礎上，以主動引導、謀求整體發展。