台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

▲台南市勞工局舉行志工授證暨表揚大會，表彰長期投入勞工服務的志工夥伴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市勞工局7日上午舉行志工授證暨表揚大會，由勞工局長王鑫基主持授證及表揚年度優秀志工，感謝志工夥伴長期投入志願服務，協助推動勞工事務與關懷勞工朋友，活動也表揚多位服務年資長、表現優異的志工，其中翁天佑、黃聰源兩人服務滿30年，無私奉獻精神令人敬佩。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲致力打造「希望家園」，志工長期陪伴勞工朋友走過困境，協助他們重新找到生活的希望，是市府推動勞工政策的重要力量。透過此次授證與表揚活動，除了肯定志工長年付出的努力，也向所有志工表達感謝之意。

勞工局指出，目前志工團隊由各界勞工朋友組成，投入多元服務，包括協助辦理休閒育樂活動、支援勞工事務推動、職災勞工電話關懷以及服務台引導等工作。此外，也有多位手語志工加入服務行列，為聽障勞工提供法律諮詢及就業服務的手語翻譯，展現兼具專業與溫度的志願服務精神。

回顧去年度志工服務成果，曹至清榮獲衛生福利部志願服務銀牌獎，吳麗琴榮獲台南市志願服務金質獎，趙惠萍榮獲台南市志願服務銀質獎，黃郁芳、蔡裕隆榮獲台南市志願服務銅質獎，展現台南勞工志工團隊的服務能量與榮耀。

王鑫基在致詞時肯定志工夥伴的長期付出與優異表現，並勉勵大家持續秉持「發揮志工愛、匯集勞工情」精神，讓台南成為一座有情有義、彼此關懷的城市。他也期盼志工夥伴未來持續與市府攜手合作，共同為勞工朋友努力，促進台南勞資關係更加和諧與進步。

此次表揚名單包括：服務滿30年奉獻獎翁天佑、黃聰源；服務滿20年榮譽獎陳祺芝、莊昌鑫、梁瑪利、吳麗琴；服務滿10年銀座獎黃秀月、柯淑敏；服務滿5年銅座獎洪淑雲；績優志工獎鄭茵、陳祺芝、吳翠蓮、楊千慧、莊月鳳、陳怜瑾；全勤獎曹至清、方翠娥、吳翠蓮、翁天佑、林倩雲、趙惠萍、黃郁芳、陳采緹、鄭淑芬、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、龍裕程、李峯男、梁瑪利、楊千慧。