　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

▲台南市勞工局舉行志工授證暨表揚大會，表彰長期投入勞工服務的志工夥伴。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉行志工授證暨表揚大會，表彰長期投入勞工服務的志工夥伴。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市勞工局7日上午舉行志工授證暨表揚大會，由勞工局長王鑫基主持授證及表揚年度優秀志工，感謝志工夥伴長期投入志願服務，協助推動勞工事務與關懷勞工朋友，活動也表揚多位服務年資長、表現優異的志工，其中翁天佑、黃聰源兩人服務滿30年，無私奉獻精神令人敬佩。

▲台南市勞工局舉行志工授證暨表揚大會，表彰長期投入勞工服務的志工夥伴。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲致力打造「希望家園」，志工長期陪伴勞工朋友走過困境，協助他們重新找到生活的希望，是市府推動勞工政策的重要力量。透過此次授證與表揚活動，除了肯定志工長年付出的努力，也向所有志工表達感謝之意。

勞工局指出，目前志工團隊由各界勞工朋友組成，投入多元服務，包括協助辦理休閒育樂活動、支援勞工事務推動、職災勞工電話關懷以及服務台引導等工作。此外，也有多位手語志工加入服務行列，為聽障勞工提供法律諮詢及就業服務的手語翻譯，展現兼具專業與溫度的志願服務精神。

回顧去年度志工服務成果，曹至清榮獲衛生福利部志願服務銀牌獎，吳麗琴榮獲台南市志願服務金質獎，趙惠萍榮獲台南市志願服務銀質獎，黃郁芳、蔡裕隆榮獲台南市志願服務銅質獎，展現台南勞工志工團隊的服務能量與榮耀。

王鑫基在致詞時肯定志工夥伴的長期付出與優異表現，並勉勵大家持續秉持「發揮志工愛、匯集勞工情」精神，讓台南成為一座有情有義、彼此關懷的城市。他也期盼志工夥伴未來持續與市府攜手合作，共同為勞工朋友努力，促進台南勞資關係更加和諧與進步。

▲台南市勞工局舉行志工授證暨表揚大會，表彰長期投入勞工服務的志工夥伴。（記者林東良翻攝，下同）

此次表揚名單包括：服務滿30年奉獻獎翁天佑、黃聰源；服務滿20年榮譽獎陳祺芝、莊昌鑫、梁瑪利、吳麗琴；服務滿10年銀座獎黃秀月、柯淑敏；服務滿5年銅座獎洪淑雲；績優志工獎鄭茵、陳祺芝、吳翠蓮、楊千慧、莊月鳳、陳怜瑾；全勤獎曹至清、方翠娥、吳翠蓮、翁天佑、林倩雲、趙惠萍、黃郁芳、陳采緹、鄭淑芬、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、龍裕程、李峯男、梁瑪利、楊千慧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊還有機會晉級8強？　他曝「要滿足4條件」
伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國
才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒：無恥背叛
神偷點又盜壘！幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家很渴望得分
東京巨蛋放送峮峮應援笑容！　登日本報紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

香港財長：中東爆發戰爭後　不少美國資金流入香港

WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問柳賢振、郭彬？

「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

【父子同款驚恐臉】爸抱1歲嬰玩溜滑梯　同步嚇到一看就是親生的XD

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

婦女節前夕展現女力黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局推AI職場課程教Google Keep＋表單分析提升決策效率

台南市勞工局推AI職場課程教Google Keep＋表單分析提升決策效率

台南市勞工局持續推動終身學習，鼓勵勞工朋友精進職場技能，2026年「職場大小事講座」推出36小時「職場AI實務應用與自媒體製作」系列課程，7日進行第三堂課程，主題為「Google Keep＋表單製作與AI分析：建立靈感筆記庫；AI分析問卷與摘要」，帶領學員從日常工作情境出發，學習如何運用AI工具進行資料蒐集、整理與分析，提升工作效率與決策能力。

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

響應世界結核病日台南啟動「安南護肺行動」守護市民

響應世界結核病日台南啟動「安南護肺行動」守護市民

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

國1台南安定出口匝道追撞事故小貨車撞大貨車2人受傷送醫

國1台南安定出口匝道追撞事故小貨車撞大貨車2人受傷送醫

關鍵字：

台南勞工局表揚志工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面