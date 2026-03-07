台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

▲台南市勞工局舉辦「職場大小事講座」AI工具應用課程，吸引超過200名學員參與學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續推動終身學習，鼓勵勞工朋友精進職場技能，2026年「職場大小事講座」推出36小時「職場AI實務應用與自媒體製作」系列課程，7日進行第三堂課程，主題為「Google Keep＋表單製作與AI分析：建立靈感筆記庫；AI分析問卷與摘要」，帶領學員從日常工作情境出發，學習如何運用AI工具進行資料蒐集、整理與分析，提升工作效率與決策能力。

台南市勞工局長王鑫基表示，AI工具系列課程推出以來反應熱烈，目前已進入第三堂課程，每場報名人數都超過200人，顯示勞工朋友對AI應用需求相當高。在AI時代，不只要提升個人能力，更要懂得團隊共創，因此課程除了教授AI工具運用，也透過分組合作培養學員協作能力。

王鑫基指出，整體課程預計於11月7日舉辦成果發表，屆時表現優異的前三名團隊將頒發「勞工局AI課程優勝獎狀」，鼓勵學員將課程所學轉化為具體成果，展現專業能力。

此次課程由許崧庭博士授課，並同步啟動成果發表分組準備機制，將「真實任務」融入課堂教學。學員在課堂中實際填寫成果發表所需的分組報名與資料蒐集內容，並由講師示範如何透過AI快速生成可立即上線的Google表單，在資料回收後即時進行數據分析、歸納重點與提出優化建議，讓學員依據回饋調整分組策略與角色分工。

在實作過程中，學員需完成題目設計、欄位邏輯規劃、資料整理與初步分析，並透過AI工具將分散的回饋資料轉化為具體改善建議，可應用於行政流程優化、活動成效評估，以及訓練規劃、課程設計與行銷分析等多種職場情境。



勞工局表示，課程設計採「理論30%、示範30%、實作40%」比例，強調學員在課堂中完成實際操作並能立即應用，協助建立可持續優化的個人與團隊工作系統，讓AI成為提升效率的重要工具。

勞工局指出，「職場大小事講座—AI工具應用系列課程」第四堂課將於4月11日登場，主題為「AI賦能人力資源工作：AI協助撰寫職務說明書、培訓計畫與績效回饋」，將進一步探討AI在人力資源管理上的應用，協助企業在人員招募、人才培育與績效管理上更有效率。

勞工局也邀請企業雇主、在職勞工及市民朋友踴躍報名參加，一同在快速變動的數位時代持續學習，提升專業競爭力。