才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒轟：無恥背叛

▲亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

亞塞拜然（Azerbaijan）總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）指控，他才剛答應伊朗請求，派遣包機協助撤離伊朗外交人員，未料同一天就遭德黑蘭無人機轟炸，讓他氣得痛批伊朗「無恥背叛」。

亞塞拜然遇襲 總統大動作應對

《歐洲新聞》報導，阿利耶夫指控，伊朗無人機襲擊亞塞拜然飛地「納希切凡」（Nakhchivan）的國際機場及學校，導致基礎設施受損，另有4位平民受傷，讓外界擔憂伊朗戰爭的後果，恐怕進一步擴及高加索地區。

阿利耶夫說，伊朗無人機襲擊造成平民受傷是「恐怖主義行為」，痛批發動攻擊的伊朗軍隊「醜惡、懦弱且噁心」。他要求德黑蘭道歉，解釋事件始末，並將相關負責人員繩之以法。

阿利耶夫5日召開國安會議後，下令軍隊進入全面備戰狀態，6日更下令撤離駐伊朗外交人員，目前也已停止兩國跨境交通往來。

▼納希切凡國際機場，遭伊朗無人機襲擊。（圖／路透）

怒控背叛 阿利耶夫踩紅線

阿利耶夫指出，伊朗最高領袖哈米尼遇害後，他是唯一親赴伊朗大使館哀悼的外國領袖。無人機襲擊當天上午，他才接獲伊朗副外長來電，請求協助撤離滯留黎巴嫩的伊朗使館人員，「我立刻指示提供協助，並且派出一架飛機」，甚至婉拒了德黑蘭的付款提議。

阿利耶夫痛批，伊朗「竟以如此背信忘義、卑劣可恥的方式襲擊納希切凡。這個汙點將永遠無法從他們可恥的形象中抹除。」

BBC指出，在這次談話中，阿利耶夫罕見觸及德黑蘭敏感神經，公開說道，「獨立的亞塞拜然國，是生活在伊朗境內亞塞拜然人的希望之地」。

伊朗境內約有2000萬至2500萬名亞塞拜然人，是該國數量最龐大的少數民族，主要生活在伊朗西北部、與亞塞拜然接壤的地區。不過，他們長年遭到德黑蘭政府壓迫，包括遭剝奪基本文化權，使用母語接受教育的權利等，一些記者及社運人士也被伊朗政府關押。

▼納希切凡的學校和機場慘遭破壞。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗否認涉案 質疑以色列嫁禍

伊朗否認涉入此次攻擊，暗示可能是以色列策畫的假旗行動（false flag），即掩蓋真實肇禍者，將責任嫁禍於另一方的行為。作為亞塞拜然在中東的最大盟友，土耳其外交部已發布聲明，強烈譴責這次無人機襲擊事件。