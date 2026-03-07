淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

▲男子騎野狼載女友的姊姊卻假裝摔車，趁機性侵姊姊得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名男子阿林(化名)於前年騎著野狼機車，載著同居女友的姊姊出發看農地，途中卻故意摔車，趁機將姊姊壓在草叢內性侵，被告上法院。全案經花蓮地院審理，法官判定阿林犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，男子阿林於2024年1月15日午後，要求同居女友的姊姊小芳(化名)陪他去看農地，他騎著野狼機車載小芳上路約5分鐘，就故意往有石頭的崎嶇路面騎乘導致摔車，並趁小芳滾落路邊草地時，不顧小芳驚懼大喊「你老婆是我妹妹，我是她大姊，你為什麼要欺負我」，強壓小芳性侵得逞，完事後還將小芳丟包在現場，逕自騎車離開現場。

小芳身心重創，掙扎了5個月後才報警處理，妹妹得知卻找來其他姊妹到小芳家要談和解，並表示「妳要多少錢我賠妳，我們再殺一條豬」，阿林則哭著求情「好了啦，不要一直講，我錯了是我不對，原諒我」，並留下錄音紀錄。

全案審理時，阿林否認犯行，辯稱當天途中兩人因摔車一起滑倒，他去扶小芳起身時，小芳的褲子就自行掉下來，兩人沒有發生性關係。阿林的律師則說，雖然事後對質時，阿林表示「我不知道我為什麼做這個事，我很像被鬼弄神智不清」、「我不是故意的，我自己錯了，對不起原諒我」等語，但他是針對在途中騎車跌倒的部分道歉，律師也反控小芳有酗酒習慣，當天可能也有喝酒，所以雙方產生誤解。

不過法官不採信阿林的說法，認為小芳因左手骨折剛開完刀，因遵從醫囑並沒有飲酒，案發時還因手傷難以反抗，而談判時阿林若遭誤會，應該不會道歉，反而會急於辯解，加上小芳歷次指證一致，綜合相關人證物證後，判定阿林犯行屬實，審酌他目前務農，需撫養同居女友、母親等經濟情況，依他犯強制性交罪，處3年10月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。