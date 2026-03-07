　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台糖公司成立屆滿八十周年，今（7）日於嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區隆重舉行「台糖八十周年台英共鳴交流慶典」。活動由台糖董事長吳明昌主持，嘉義縣長翁章梁、英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）主席 Anne Wright 等貴賓皆出席共襄盛舉，共同見證「台英友好列車」正式揭牌啟動，象徵兩國長達二十年的糖鐵情緣邁向新里程。

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

台糖董事長吳明昌表示，台糖與英國威爾普蘭菲爾鐵道公司的友誼始於 2005 年，當時該公司收購台糖 175 機車頭於英國進行動態保存，開啟了跨國鐵道文化交流。2018 年英國蒸汽火車 Dougal 應邀來台，雙方正式簽署 MOU 締結為姊妹鐵道。吳明昌強調，今日的慶典展現了多年來在鐵道保存、文化展示及觀光推廣上的豐碩成果，讓糖鐵不僅是歷史運輸工具，更是連結國際友誼的重要紐帶。

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

慶典高潮由縣長翁章梁為「台英友好列車」揭牌，經台糖技師團隊精心修復的 252 巡道車 在鳴笛聲中緩緩駛出，與德馬機車頭並肩前行，沿途吸引眾多鐵道迷與民眾爭相紀錄這歷史性的一刻。此次儀式不僅展現台糖在文化資產修復上的卓越技術，更體現了對糖業歷史的傳承與尊重。

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

另一活動亮點則為「藍皮復古餐車特展」，車廂內規劃台英姊妹鐵道交流攝影展，並融合英式與台味特色佈置。現場更提供台英風味下午茶，讓貴賓在懷舊氛圍中透過視覺與味覺感受雙方文化魅力，成功行銷五分車園區的觀光潛力。

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）


縣長翁章梁在致詞中提到，隨著巡道車的復駛與東倉庫招商成功，蒜頭糖廠正迎來活化契機。未來園區將結合 5G 基地、文化展覽館等多元設施，並與鄰近的故宮南院、咩咩上樹、羊角藝術村串聯，形成強大的觀光廊帶。翁章梁表示，期待透過台糖的持續投資與活化，將蒜頭糖廠打造為南台灣最重要的歷史與休閒基地。

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊還有機會晉級8強？　他曝「要滿足4條件」
伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國
才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒：無恥背叛
神偷點又盜壘！幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家很渴望得分
東京巨蛋放送峮峮應援笑容！　登日本報紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

香港財長：中東爆發戰爭後　不少美國資金流入香港

WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問柳賢振、郭彬？

「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

婦女節前夕展現女力黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

更多熱門

相關新聞

賀中華隊贏球　嘉義虎珅餐車現烤蛋塔連送6天

賀中華隊贏球　嘉義虎珅餐車現烤蛋塔連送6天

WBC世界棒球經典賽中華隊終於開胡！為慶祝中華隊成功擊退捷克，嘉義在地知名品牌「虎珅餐車」負責人黃堂珅今(7)日宣布，將豪氣送出 300 個現烤蛋塔，要在嘉義街頭發起一場充滿「蛋塔香」的應援行動，呼籲全民一心，繼續為台灣隊吶喊加油！

嘉義某樂器行爆針孔偷拍學生　色老闆羈押禁見

嘉義某樂器行爆針孔偷拍學生　色老闆羈押禁見

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

洗腎男偷吃護理師！嗆妻「誰叫妳不陪睡」

女騎士閃違停賓士遭聯結車輾斃！　家屬心碎提告了

女騎士閃違停賓士遭聯結車輾斃！　家屬心碎提告了

保險女業務「閃違停賓士」遭聯結車輾過！　血肉模糊慘死

保險女業務「閃違停賓士」遭聯結車輾過！　血肉模糊慘死

關鍵字：

台糖糖鐵嘉義文化交流觀光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面