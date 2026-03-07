英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

▲▼ 台糖八十周年盛典 翁章梁見證「台英友好列車」啟動 續寫糖鐵外交新頁 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台糖公司成立屆滿八十周年，今（7）日於嘉義蒜頭糖廠蔗埕文化園區隆重舉行「台糖八十周年台英共鳴交流慶典」。活動由台糖董事長吳明昌主持，嘉義縣長翁章梁、英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）主席 Anne Wright 等貴賓皆出席共襄盛舉，共同見證「台英友好列車」正式揭牌啟動，象徵兩國長達二十年的糖鐵情緣邁向新里程。

台糖董事長吳明昌表示，台糖與英國威爾普蘭菲爾鐵道公司的友誼始於 2005 年，當時該公司收購台糖 175 機車頭於英國進行動態保存，開啟了跨國鐵道文化交流。2018 年英國蒸汽火車 Dougal 應邀來台，雙方正式簽署 MOU 締結為姊妹鐵道。吳明昌強調，今日的慶典展現了多年來在鐵道保存、文化展示及觀光推廣上的豐碩成果，讓糖鐵不僅是歷史運輸工具，更是連結國際友誼的重要紐帶。

慶典高潮由縣長翁章梁為「台英友好列車」揭牌，經台糖技師團隊精心修復的 252 巡道車 在鳴笛聲中緩緩駛出，與德馬機車頭並肩前行，沿途吸引眾多鐵道迷與民眾爭相紀錄這歷史性的一刻。此次儀式不僅展現台糖在文化資產修復上的卓越技術，更體現了對糖業歷史的傳承與尊重。

另一活動亮點則為「藍皮復古餐車特展」，車廂內規劃台英姊妹鐵道交流攝影展，並融合英式與台味特色佈置。現場更提供台英風味下午茶，讓貴賓在懷舊氛圍中透過視覺與味覺感受雙方文化魅力，成功行銷五分車園區的觀光潛力。



縣長翁章梁在致詞中提到，隨著巡道車的復駛與東倉庫招商成功，蒜頭糖廠正迎來活化契機。未來園區將結合 5G 基地、文化展覽館等多元設施，並與鄰近的故宮南院、咩咩上樹、羊角藝術村串聯，形成強大的觀光廊帶。翁章梁表示，期待透過台糖的持續投資與活化，將蒜頭糖廠打造為南台灣最重要的歷史與休閒基地。