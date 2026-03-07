把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

▲金山中山溫泉公園本週末（3月7、8日）都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2026「萬金杜鵑」萬金雙展區花展展期只到3月8日，目前杜鵑花正值盛開期。新北市萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園及金山中山溫泉公園將於本週末（7、8日）接力舉辦親子彩繪、音樂市集、打卡換好禮及集章活動等多元活動，邀請民眾把握最後賞花時機，安排北海岸一日遊，感受春日花海與在地特色品牌的魅力。

今年「萬金杜鵑」共展出10座杜鵑花藝作品，將景觀花卉提升為兼具身心療癒與文化體驗的藝術展示，並打造全台唯一粉色系「杜鵑美術館」，花展期間展出30種特殊品種杜鵑，呈現在地花農精湛的育種實力。目前萬里與金山兩大展區杜鵑花況正盛，是拍照打卡的最佳時機。民眾可趁週末走訪北海岸，賞花之餘也能泡溫泉、逛老街或前往野柳欣賞自然地景。

▲萬里瑪鋉運動公園3月8日上午10時至12時舉辦「花花同樂繪」，號召百人攜手彩繪70米長的「萬金杜鵑花牆」，打造永久社區地景。

金山展區的中山溫泉公園本週末將安排街頭藝人表演與小農市集，民眾現場拍照打卡即可兌換限量「品牌美植袋」。此外，參與在地合作店家集章活動，集滿5枚即可至服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，並將願望掛在「杜鵑解憂樹」祈願。公園內同步舉辦「杜鵑之道人氣大賞」線上票選活動，民眾只要在3月8日前至農業局「稼日蒔光」臉書活動貼文投票，就有機會抽中驚喜大禮包。

萬里展區方面，瑪鋉運動公園將於3月8日上午10時至12時舉辦「花花同樂繪」，除邀請民眾以杜鵑為主題裝扮參與「花花創意造型競賽」角逐獎金，也將號召百人共同彩繪長達70公尺的「萬金杜鵑花牆」，打造社區永久地景。

▲萬里大鵬足湯公園3月8日上午11時至下午5時30分推出「滿山園遊會」開春市集。

同日，大鵬足湯公園上午11時至下午5時30分舉辦「滿山園遊會」開春市集，活動結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車及特色攤位等，營造輕鬆療癒的春日賞花氛圍。活動當天只要在農業局「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專活動貼文打卡，即可至市集服務台兌換大鵬足湯公園販賣部50元折抵券（限量100份、當日有效）。

新北市農業局長諶錫輝表示，「萬金杜鵑攝影比賽」徵件已公告，收件期間自3月9日至3月22日止，歡迎攝影愛好者捕捉杜鵑最美的瞬間，透過影像分享萬金杜鵑之美，詳細報名資訊可至「萬金杜鵑」官方網站查詢。