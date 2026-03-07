　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

▲萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集。（圖／新北市農業局提供）

▲金山中山溫泉公園本週末（3月7、8日）都有街頭藝人表演、小農市集，現場拍照打卡還可兌換限量「品牌美植袋」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2026「萬金杜鵑」萬金雙展區花展展期只到3月8日，目前杜鵑花正值盛開期。新北市萬里瑪鋉運動公園、大鵬足湯公園及金山中山溫泉公園將於本週末（7、8日）接力舉辦親子彩繪、音樂市集、打卡換好禮及集章活動等多元活動，邀請民眾把握最後賞花時機，安排北海岸一日遊，感受春日花海與在地特色品牌的魅力。

今年「萬金杜鵑」共展出10座杜鵑花藝作品，將景觀花卉提升為兼具身心療癒與文化體驗的藝術展示，並打造全台唯一粉色系「杜鵑美術館」，花展期間展出30種特殊品種杜鵑，呈現在地花農精湛的育種實力。目前萬里與金山兩大展區杜鵑花況正盛，是拍照打卡的最佳時機。民眾可趁週末走訪北海岸，賞花之餘也能泡溫泉、逛老街或前往野柳欣賞自然地景。

▲萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集。（圖／新北市農業局提供）

▲萬里瑪鋉運動公園3月8日上午10時至12時舉辦「花花同樂繪」，號召百人攜手彩繪70米長的「萬金杜鵑花牆」，打造永久社區地景。

金山展區的中山溫泉公園本週末將安排街頭藝人表演與小農市集，民眾現場拍照打卡即可兌換限量「品牌美植袋」。此外，參與在地合作店家集章活動，集滿5枚即可至服務台兌換限量「杜鵑祈願卡」，並將願望掛在「杜鵑解憂樹」祈願。公園內同步舉辦「杜鵑之道人氣大賞」線上票選活動，民眾只要在3月8日前至農業局「稼日蒔光」臉書活動貼文投票，就有機會抽中驚喜大禮包。

萬里展區方面，瑪鋉運動公園將於3月8日上午10時至12時舉辦「花花同樂繪」，除邀請民眾以杜鵑為主題裝扮參與「花花創意造型競賽」角逐獎金，也將號召百人共同彩繪長達70公尺的「萬金杜鵑花牆」，打造社區永久地景。

▲萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集。（圖／新北市農業局提供）

▲萬里大鵬足湯公園3月8日上午11時至下午5時30分推出「滿山園遊會」開春市集。

同日，大鵬足湯公園上午11時至下午5時30分舉辦「滿山園遊會」開春市集，活動結合庭院音樂表演、劍玉互動表演、天幕帳篷野餐、風格餐車及特色攤位等，營造輕鬆療癒的春日賞花氛圍。活動當天只要在農業局「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專活動貼文打卡，即可至市集服務台兌換大鵬足湯公園販賣部50元折抵券（限量100份、當日有效）。

新北市農業局長諶錫輝表示，「萬金杜鵑攝影比賽」徵件已公告，收件期間自3月9日至3月22日止，歡迎攝影愛好者捕捉杜鵑最美的瞬間，透過影像分享萬金杜鵑之美，詳細報名資訊可至「萬金杜鵑」官方網站查詢。

【更多新聞】

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

►快訊／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調任後勤

►基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥　滿身白粥怒告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊還有機會晉級8強？　他曝「要滿足4條件」
伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國
才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒：無恥背叛
神偷點又盜壘！幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家很渴望得分
東京巨蛋放送峮峮應援笑容！　登日本報紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

雲林推動智慧農業　示範場域觀摩促進技術擴散

高齡化醫療新模式　雲林在宅急症照護邁入制度整合

未戴安全帽最高罰500元　東港警3／9起大執法

英國鐵道公司主席出席台糖80周年慶典　揭開台英友好列車新章

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

香港財長：中東爆發戰爭後　不少美國資金流入香港

WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問柳賢振、郭彬？

「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

柯文哲、謝龍介新營同台力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

婦女節前夕展現女力黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

更多熱門

相關新聞

萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導管制措施一次看

萬金石馬拉松3／15開跑　交通疏導管制措施一次看

「2026新北市萬金石馬拉松」將於3月15日（星期日）上午6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場鳴槍開跑，今年吸引國內外近1萬3,000名選手參賽。金山警分局規劃交通疏導與管制勤務，將於當日清晨5時起在萬里、金山及石門等賽道路段部署警力與義交維持交通秩序，確保活動順利進行，並呼籲用路人配合改道或依現場指揮通行。

三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

三芝三生步道櫻花綻放　新北推薦北海岸賞櫻一日遊

新北行動治理前進蘆洲　侯友宜：捷運北環段帶動城市升級

新北行動治理前進蘆洲　侯友宜：捷運北環段帶動城市升級

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

新北十三行博物館創首例　獲教育部本土語言貢獻獎

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

關鍵字：

新北市萬金杜鵑北海岸花展賞花

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面