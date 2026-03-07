　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳美國將派「第3艘航母」赴中東！　B-1轟炸機抵英國

▲▼ 美國航空母艦「喬治布希號」（USS George H.W. Bush） 。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空母艦喬治布希號。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國將部署第3艘航空母艦前往中東，喬治布希號（USS George H.W. Bush）將穿越大西洋前往地中海東部，支援對伊朗戰事。在此之際，美國一架B-1槍騎兵轟炸機6日已經抵達英國。

福斯新聞、BBC、伊朗國際等報導，美國現階段已在中東部署2個航艦打擊群，全球最大航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）本周已通過蘇伊士運河從地中海來到紅海，林肯號（USS Abraham Lincoln）則是在阿拉伯海。據信美國還將部署另一艘航母，美國海軍稱，喬治布希號已完成訓練。

另外，美國一架B-1槍騎兵轟炸機也已經降落在英國費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），這架轟炸機綽號「骨頭」（The Bone），全長44.5公尺、重達86噸，時速超過1448公里，是美國空軍速度最快的轟炸機，可搭載24枚巡弋飛彈，配備先進雷達及GPS系統，有助精準打擊目標，也有電子干擾器、雷達告警系統等保護自身免受敵方攻擊。

▲▼ 美國B-1槍騎兵轟炸機。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國B-1槍騎兵轟炸機。（示意圖／達志影像／美聯社）

此前，英國已批准美國使用英國軍事基地，但僅限於對伊朗飛彈基地進行防禦性打擊，英國並未參與軍事行動。

英國首相施凱爾發言人表示，現階段應對方式為允許美軍在有限、特定且具防禦性的前提下使用英國基地，英軍重心放在擊落無人機、美軍負責打擊伊朗境內的飛彈發射陣地，「我們將採取必要措施防止未來的襲擊，這意味著允許美國從源頭摧毀那些飛彈，而我們負責守護空中」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中華隊還有機會晉級8強？　他曝「要滿足4條件」
伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國
才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒：無恥背叛
神偷點又盜壘！幫中華隊破蛋　鄭宗哲：大家很渴望得分
東京巨蛋放送峮峮應援笑容！　登日本報紙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒轟：無恥背叛

傳美國將派「第3艘航母」赴中東！　B-1轟炸機抵英國

美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

不怕美軍護航！　伊朗革命衛隊挑戰川普：我們正等著

出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了　航空燃油已飆逾80%

以色列控伊朗動用「集束炸彈」　大量燃燒投射物墜落

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

伊朗總統道歉了！宣布不再攻擊鄰國　但絕不可能無條件投降

才派機協助！亞塞拜然「下秒遭伊朗襲擊」　總統怒轟：無恥背叛

傳美國將派「第3艘航母」赴中東！　B-1轟炸機抵英國

美伊衝突4大走向！川普速戰速決落空　恐創造另一個北韓

以軍開轟！　伊朗機場陷火海「飛機燒起來」

不怕美軍護航！　伊朗革命衛隊挑戰川普：我們正等著

出國注意！專家警告「機票漲價潮」要來了　航空燃油已飆逾80%

以色列控伊朗動用「集束炸彈」　大量燃燒投射物墜落

川普曾考慮派美軍進入伊朗　NBC揭「跟外界想的不一樣」

香港財長：中東爆發戰爭後　不少美國資金流入香港

WBC場邊焦點！中華隊應援團登場掀歡呼　日網狂讚Jessy太可愛

阿聯酋航空一度「緊急停飛杜拜航班」！空中巨響嚇壞旅客

台北指南風景區「3種櫻花綻放」　搭貓纜俯瞰粉色山城超夢幻

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

台韓戰前媒體情報戰！韓媒追問古林睿煬　台媒反問柳賢振、郭彬？

「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

中華隊還有機會晉級8強？他曝「要滿足4條件」　最大關鍵是打擊

李洋部長現場應援見證中華隊奪首勝　感謝費仔點燃東京巨蛋台灣人

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

國際熱門新聞

韓媒：自稱「史上最強」中華隊陷淘汰危機

台灣晉級有希望！美百萬網紅分析曝光

戰火讓「油氣運不出去」　卡達示警

伊朗總統道歉了！　宣布不再攻擊鄰國

不保送大谷　日網友讚：台灣堂堂正正對決

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

伊朗戰爭反成台灣護盾　外媒：美軍嚇壞北京

出兵伊朗？　美軍「第82空降師」突取消演習

俄羅斯疑供伊朗「精準定位」　白宮回應

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

油價飆升！美股周五收黑　三大指數同步下挫

消息人士：俄羅斯疑與伊朗合作，規模全面

川普重磅發文：讓伊朗再次偉大

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

更多熱門

相關新聞

美伊衝突4大走向　恐創造另一個北韓

美伊衝突4大走向　恐創造另一個北韓

美以與伊朗發生的軍事衝突迄今已滿1周，《衛報》撰文整理國際專家列出的4大可能走向，從和平過渡到陷入血腥內戰，每一種情境都將牽動全球地緣政治格局。

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

伊朗機場陷火海　飛機燒起來

挑戰川普！　伊朗：歡迎美軍護航

挑戰川普！　伊朗：歡迎美軍護航

伊朗遭控動用「集束炸彈」　影片曝光

伊朗遭控動用「集束炸彈」　影片曝光

川普曾考慮派兵　 但跟你想的不一樣

川普曾考慮派兵　 但跟你想的不一樣

關鍵字：

航母喬治布希號中東伊朗B-1轟炸機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

派林昱珉有原因！曾總曝明先發已定

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面