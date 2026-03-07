傳美國將派「第3艘航母」赴中東！　B-1轟炸機抵英國

▲美國航空母艦喬治布希號。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國將部署第3艘航空母艦前往中東，喬治布希號（USS George H.W. Bush）將穿越大西洋前往地中海東部，支援對伊朗戰事。在此之際，美國一架B-1槍騎兵轟炸機6日已經抵達英國。

福斯新聞、BBC、伊朗國際等報導，美國現階段已在中東部署2個航艦打擊群，全球最大航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）本周已通過蘇伊士運河從地中海來到紅海，林肯號（USS Abraham Lincoln）則是在阿拉伯海。據信美國還將部署另一艘航母，美國海軍稱，喬治布希號已完成訓練。

A third U.S. Navy aircraft carrier strike group prepares to deploy for the Iran war. pic.twitter.com/S5Av7GuNmr — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 7, 2026

另外，美國一架B-1槍騎兵轟炸機也已經降落在英國費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford），這架轟炸機綽號「骨頭」（The Bone），全長44.5公尺、重達86噸，時速超過1448公里，是美國空軍速度最快的轟炸機，可搭載24枚巡弋飛彈，配備先進雷達及GPS系統，有助精準打擊目標，也有電子干擾器、雷達告警系統等保護自身免受敵方攻擊。

▲美國B-1槍騎兵轟炸機。（示意圖／達志影像／美聯社）

此前，英國已批准美國使用英國軍事基地，但僅限於對伊朗飛彈基地進行防禦性打擊，英國並未參與軍事行動。

英國首相施凱爾發言人表示，現階段應對方式為允許美軍在有限、特定且具防禦性的前提下使用英國基地，英軍重心放在擊落無人機、美軍負責打擊伊朗境內的飛彈發射陣地，「我們將採取必要措施防止未來的襲擊，這意味著允許美國從源頭摧毀那些飛彈，而我們負責守護空中」。