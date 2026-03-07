柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

▲柯文哲與立委謝龍介7日同台現身新營濟安宮參香祈福，力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲與國民黨立法委員謝龍介，7日共同現身台南新營濟安宮參香祈福，並同台力挺台灣民眾黨台南市議員參選人陳詩薇（後壁、白河、東山、新營、柳營、鹽水選區），兩人跨黨派站台引發關注，除向神明祈求國泰民安與地方繁榮，也呼籲鄉親支持陳詩薇，盼為地方政治注入新力量。

柯文哲表示，政治應回歸人民生活，只要願意為地方做事、具備能力的人才，都值得被支持。他認為地方發展需要更多務實、肯做事的年輕力量，希望透過選舉讓優秀人才進入議會，為地方發聲。

謝龍介則表示，雖然來自不同政黨，但地方建設與民眾福祉不應受政黨界線限制。他肯定陳詩薇的專業與活力，期盼未來若能進入市議會，能為地方帶來更多監督與改革力量。

對於獲得兩位政壇人物公開支持，陳詩薇表示感到相當榮幸與感動。她指出，大新營區包括後壁、白河、東山、新營、柳營與鹽水，需要更多關注與資源投入，未來若順利當選，將秉持理性、務實精神監督市政，並積極爭取地方建設與發展機會，為鄉親發聲。

參拜活動結束後，柯文哲、謝龍介與陳詩薇一行人前往新營第一市場掃街拜票，沿途與民眾握手寒暄並合影留念，不少支持者高喊「凍蒜」表達支持，現場氣氛熱絡。

民眾黨台南地方團隊表示，希望透過此次活動讓更多鄉親認識陳詩薇，並呼籲選民在年底選舉中給予支持，讓大新營區在議會中擁有更多為地方發聲的力量。