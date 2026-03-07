KO捷克！嘉義虎珅餐車賀中華隊贏球　現烤蛋塔連送6天

▲▼ 20年老球迷豪氣力挺！嘉義「虎珅餐車」慶中華隊擊敗捷克，狂送300個現烤蛋塔！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

WBC世界棒球經典賽中華隊終於開胡！為慶祝中華隊成功擊退捷克，嘉義在地知名品牌「虎珅餐車」負責人黃堂珅今(7)日宣布，將豪氣送出 300 個現烤蛋塔，要在嘉義街頭發起一場充滿「蛋塔香」的應援行動，呼籲全民一心，繼續為台灣隊吶喊加油！

「那是一個看黃平洋、陳義信、謝長亨投球長大的年代！」黃堂珅感性表示，從呂明賜的怪力全壘打到曾智偵的守護神本色，棒球陪伴了他超過二十年的歲月。這份熱愛並未隨時間消逝，反而轉化為創業後的熱血動力。他強調，這不只是送蛋塔，更是一個老球迷對台灣棒球最純粹的情懷與致敬，「雖然只是棉薄之力，但我希望這份小小心意，能帶動更多人關注我們的國球。」

為了與民眾共享中華隊勝利的喜悅，虎珅餐車宣布自即日起，將於「每日出攤地點」連續六天發放慶勝蛋塔。

活動內容： 總計發放 300 個現烤蛋塔（單價 40 元）。

發放細則： 每日限量 50 個，發完為止，地點依據餐車每日出攤動向為準。

負責人透露，每一個蛋塔都是現場現烤、熱騰騰出爐，象徵台灣球迷對國家隊的支持也同樣充滿熱度。

黃堂珅表示，這是品牌創立三週年的里程碑，能在這個具有特殊意義的日子，與家鄉嘉義的鄉親一同為中華隊加油，意義非凡。他也邀請嘉義市民今晚走進夜市，感受這份結合美味與熱血的文化路首秀。