響應世界結核病日　台南啟動「安南護肺行動」守護市民肺健康

▲台南市衛生局在安南區保山宮舉辦「安南護肺行動 清新生活啟動」宣導活動，提升民眾對結核病防治的認識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應3月24日世界結核病日，台南市衛生局7日上午結合安南區衛生所，在安南區保山宮舉辦「安南護肺行動 清新生活啟動」宣導活動，透過健康闖關、表演節目及免費健康篩檢等多元方式，提升民眾對結核病防治的認識，呼籲市民重視肺部健康，及早篩檢、及早治療，共同遠離結核病威脅。

衛生局指出，結核病是一種透過飛沫傳染的慢性疾病，但只要能夠及早診斷，並配合完整的抗結核藥物治療與都治計畫（DOTS），由專業關懷員提供「送藥到手、服藥入口、吃完再走」的服藥關懷服務，大多數患者都可以完全治癒，也能有效預防抗藥性結核病的產生。

台南市衛生局長李翠鳳提醒民眾，如果出現持續咳嗽超過2週，並伴隨咳痰、胸痛、食慾不振或體重減輕等症狀，應儘速就醫檢查，以利及早發現、及早治療。

衛生局表示，台南市結核病發生率已由民國94年每10萬人口71.2人，下降至113年的27.1人，顯示多年來防治工作已見成效。除了持續追蹤結核病接觸者外，也積極推動高風險族群的「潛伏結核感染篩檢（LTBI）」。

篩檢對象包括照護機構住民、慢性病共病者（如血液透析患者、糖尿病患及慢性阻塞性肺病患者）、矯正機關收容人及新住民等高風險族群。114年共完成7,768人篩檢，其中發現822名潛伏結核感染者，後續由公共衛生人員協助轉介專業醫師評估，並接受預防性治療，以降低未來發病風險。

今日宣導活動內容豐富，現場安排太鼓表演、短劇演出及活力舞蹈等節目，吸引不少民眾參與，同時結合健康闖關及摸彩活動，提升民眾對結核病防治的認識。此外，現場也提供胸部X光攝影等免費健康篩檢服務，鼓勵民眾主動檢查肺部健康狀況。

衛生局表示，希望透過世界結核病日相關宣導活動，加強社區對結核病防治的重視，並響應世界衛生組織提出的「聯合終結結核（Unite to End TB）」倡議，持續推動早期篩檢、完整治療及潛伏結核感染管理，攜手打造清新無「核」的健康城市。