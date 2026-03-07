七股紅蔥頭文化節人潮湧現　南消三大進駐宣導清明防火

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南七股紅蔥頭產業文化節熱鬧登場，吸引不少民眾前往品嚐在地農產與體驗農村文化，台南市消防局第三大隊七股分隊也把握活動人潮，在現場設置防火宣導站，向民眾與農民朋友宣導清明掃墓防火觀念及「嚴禁田野引火燃燒」規定，提醒民眾在享受文化節之餘，也要共同守護農村與社區安全。

消防局表示，隨著清明節即將到來，依過往經驗此時也是林野火災高發期。消防人員在活動現場發放宣導資料，向民眾宣導掃墓祭祖「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，以及記得熄滅餘燼、記得帶走垃圾，呼籲大家從日常細節做起，避免火災發生。

消防人員指出，七股地區沿海風勢強勁，一旦祭祀火源未完全熄滅或私自焚燒雜草，火勢極可能隨風迅速蔓延，不僅威脅周邊農田，也可能危及公共安全。依台南市相關規定，未經申請核准不得在田野引火燃燒，違者將面臨高額罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，每年3月正值紅蔥頭盛產期，加上清明掃墓將至，不少農民或民眾習慣以火燒方式清理雜草，除了造成空氣污染，也增加火災風險，常讓消防人員疲於奔命。希望藉由紅蔥頭文化節人潮聚集的機會，將防火觀念深入宣導至社區與農村，降低人為疏忽造成的災害。

消防局長楊宗林指出，消防局除持續宣導田野禁燒政策，也要求同仁主動走入社區與活動現場，加強火災預防教育，提升市民防火意識，讓民眾在參與文化節與各項活動時，能在更安全的環境中安心遊玩。

台南市長黃偉哲表示，七股紅蔥頭是台南重要農產，透過產業文化節結合消防防災教育，也是推動「安全台南」的重要一環。隨著清明節將至，市府也持續推廣「以功代金」及「紙錢集中燒」政策，鼓勵民眾以更環保、安全的方式表達追思之意。透過落實田野禁燒政策，不僅能保護珍貴農作物，也能保障市民生命財產安全，共同打造無災、韌性、宜居的城市環境。