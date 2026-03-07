　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

七股紅蔥頭文化節人潮湧現　南消三大進駐宣導清明防火

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南七股紅蔥頭產業文化節熱鬧登場，吸引不少民眾前往品嚐在地農產與體驗農村文化，台南市消防局第三大隊七股分隊也把握活動人潮，在現場設置防火宣導站，向民眾與農民朋友宣導清明掃墓防火觀念及「嚴禁田野引火燃燒」規定，提醒民眾在享受文化節之餘，也要共同守護農村與社區安全。

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局表示，隨著清明節即將到來，依過往經驗此時也是林野火災高發期。消防人員在活動現場發放宣導資料，向民眾宣導掃墓祭祖「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，以及記得熄滅餘燼、記得帶走垃圾，呼籲大家從日常細節做起，避免火災發生。

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員指出，七股地區沿海風勢強勁，一旦祭祀火源未完全熄滅或私自焚燒雜草，火勢極可能隨風迅速蔓延，不僅威脅周邊農田，也可能危及公共安全。依台南市相關規定，未經申請核准不得在田野引火燃燒，違者將面臨高額罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，每年3月正值紅蔥頭盛產期，加上清明掃墓將至，不少農民或民眾習慣以火燒方式清理雜草，除了造成空氣污染，也增加火災風險，常讓消防人員疲於奔命。希望藉由紅蔥頭文化節人潮聚集的機會，將防火觀念深入宣導至社區與農村，降低人為疏忽造成的災害。

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，消防局除持續宣導田野禁燒政策，也要求同仁主動走入社區與活動現場，加強火災預防教育，提升市民防火意識，讓民眾在參與文化節與各項活動時，能在更安全的環境中安心遊玩。

▲台南七股紅蔥頭產業文化節吸引不少民眾參與，消防局第三大隊七股分隊設攤宣導清明防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，七股紅蔥頭是台南重要農產，透過產業文化節結合消防防災教育，也是推動「安全台南」的重要一環。隨著清明節將至，市府也持續推廣「以功代金」及「紙錢集中燒」政策，鼓勵民眾以更環保、安全的方式表達追思之意。透過落實田野禁燒政策，不僅能保護珍貴農作物，也能保障市民生命財產安全，共同打造無災、韌性、宜居的城市環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 1 9100 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳傑憲自責坐板凳　費仔開轟狂比動作「大家會記住他的名字」
見證中華隊首勝　卓榮泰現身東京巨蛋
被台灣扣倒、三連敗淘汰　捷克選手不甘心哭了
全壘打球送媽媽！費爾柴德：代表母親的國家台灣是莫大榮幸
中華隊奪WBC首勝！　賴清德：那一幕讓人很動容
直擊／陸元琪自爆「遭禁止出席袁惟仁告別式」　兒女現身回應
6比0派林昱珉？曾豪駒：一開始就設定好　台韓戰先發也定了
忘了沒有ABS　莊陳仲敖拍帽示意「挑戰！挑戰！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

響應世界結核病日　台南啟動「安南護肺行動」守護市民肺健康

七股紅蔥頭文化節人潮湧現　南消三大進駐宣導清明防火

不再邊吃邊流汗！基隆仁愛市場2樓3／16起停業更新空調系統

婦女節前夕展現女力　黃偉哲總爺藝文中心送花致意

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

大谷滿貫彈引爆10分大局！台灣0比13遭扣倒　寫預賽最慘紀錄

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的(更)

日本超狂打線出爐！大谷翔平1棒登場　賽前練打狂轟驚呼連連

捷克左投先發戰中華隊！　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

台南市勞工局推AI職場課程　教Google Keep＋表單分析提升決策效率

柯文哲、謝龍介新營同台　力挺民眾黨台南市議員參選人陳詩薇

響應世界結核病日　台南啟動「安南護肺行動」守護市民肺健康

七股紅蔥頭文化節人潮湧現　南消三大進駐宣導清明防火

不再邊吃邊流汗！基隆仁愛市場2樓3／16起停業更新空調系統

婦女節前夕展現女力　黃偉哲總爺藝文中心送花致意

淫男載女友姊「故意摔車」草叢強壓侵犯　辯：她褲子自己掉下來

把握最後賞花期！萬金杜鵑週末推花牆彩繪、春日市集

曾是MV拍攝場景　新店藏「500坪復古祕境」上萬件老物開放尋寶

阿弟16歲愛女參加歌唱比賽「竟遭酸民人身攻擊」　Mei不忍開砲：善良點

韓國日韓戰不派王牌！韓媒曝「現實策略」 ：重兵留給中華隊、澳洲

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

不只祝福！中藥店婦女節送茶包、玫瑰花談中醫春季調養

台南市勞工局表揚優秀志工　2人服務滿30年奉獻精神受肯定

金門金寧民宅火警！75歲翁受困2樓　消防員緊急救出送醫

斥資9億整建完工！基隆田徑場9月試營運　藍色跑道全天候開放

李連杰女兒曾患憂鬱症　他自責：我很失職

地方熱門新聞

台中今晚連2震！深夜搖晃嚇壞中部人

桃園燈會抽獎得主　現身領取舒華簽名燈籠

桃園景福宮2026開漳聖王遶境踩街　3/8熱鬧登場

林聰明沙鍋魚頭插旗台北　奪LaLaport南港坪效最優獎

桃園婦女月34場活動開跑　健康從家庭出發

老婦腳踏車摔倒　布袋警協助就醫

花蓮育嬰留停上路　30日內享8成薪雇主有獎勵金

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

雲林五股開臺尊王過爐3／8登場

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

婦女節前夕展現女力黃偉哲總爺藝文中心送花致意

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

台灣燈會行動i郵車體驗熱烈排隊中

更多熱門

相關新聞

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

台南七股紅蔥頭產業文化活動登場黃偉哲邀民眾品嚐在地好滋味

台南市紅蔥頭產量約占全台92%，其中七股區更占全國總產量約35%，是全台最重要的紅蔥頭產地之一，正值紅蔥頭盛產期，七股區農會7日舉辦「2026台南七股紅蔥頭產業文化活動」，吸引不少民眾前往參與。

大光國小學童參訪南消公園分隊體驗救援繩索

大光國小學童參訪南消公園分隊體驗救援繩索

強化校園防災意識南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

強化校園防災意識南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

清明掃墓防火升級南消六甲消防出動無人機巡查公墓

清明掃墓防火升級南消六甲消防出動無人機巡查公墓

強化搜救犬醫療能量！勝立動物醫院捐專業護木南消致謝

強化搜救犬醫療能量！勝立動物醫院捐專業護木南消致謝

關鍵字：

七股紅蔥頭南消清明防火

讀者迴響

熱門新聞

快訊／費爾柴德滿貫砲！張育成猛打秀　中華隊14比0扣倒捷克奪首勝

結婚26年首次出國！她驚覺「老公1能力」超強

賀中華隊首勝！超商推「買一送一」　優惠一次看

韓國對上日本派他先發　球迷驚：要抓台灣？

陳傑憲骨裂拒休帶傷練打　竟三度開轟

AV女優引退失敗！結婚前夕遭甩　還被職場霸凌

中華隊14比0扣倒　晉8強劇本曝

大谷翔平見到王貞治　1動作全場狂讚

台網友神預言「13：0」！賽後50萬人看傻朝聖

袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她

帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年

鄭宗哲認清與日差距：全台灣都要面對事實

不能再輸！台灣今戰捷克先發打線出爐

世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！

更多

最夯影音

更多
23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

23歲賓士男「吸喪屍煙彈載19歲妻」猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死
2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

2026台灣燈會嘉義開幕吸百萬人潮　21m阿里山主燈點亮轉型科技願景

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

關鍵錄音遭清除、證據全消失！林宅血案背後誰在操控？｜鑑識專家謝松善 阿善師｜林宅血案●下｜《我在案發現場》

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

宜蘭賓士猛撞7車　銀車「半截消失」女駕駛OHCA　恐怖瞬間曝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

背水一戰！莊陳仲敖明掛帥先發　中華隊對戰捷克搶首勝

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面